Altın fiyatları tepetaklak oldu! İslam Memiş bas bas bağırdı: O tarihte rekorların kralı gelecek!













GRAM ALTIN İÇİN YENİ NOKTA

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altındaki düşüş üzerine açıklamalarda bulunurken sert yükseliş sonrası düşüşe karşılık olarak önemli yerlerin altını çizdi. İşte İslam Memiş’in açıklamalarındaki önemli noktalar haberimizde yer almaktadır. Altın piyasalarındaki hareketlilik üzerine açıklama yapan İslam Memiş, sert bir yükselişin olduğunu belirtirken bununla beraber kar satışlarının gerçekleştirileceğinin altını çizdi. 2023 yılının son düşüşü olabileceğini ifade ederken yaz aylarında gram altın fiyatlarının rekor kıracağını açıkladı.Gram altının durumuna ilişkin analizler yapan uzman isim İslam Memiş, 1162 TL gram altın ekranlarda serbest piyasalarda 1177-82 seviyelerinde yer aldı. Serbest piyasa üzerinde ekranlara gelen aralığa bakılarak yükseliş olacağı bildirildi. Memiş, tüm zamanların rekorunu hızlıca test ederken yaz aylarında beklenmedik bir artış olacağına değindi. ONS altın için değerlendirmeler hız kesmeden devam ederken 1805 seviyesinde olan ons için doların bedava olduğu yorumları yapıldı. 100 dolarlık bir artış oldurken geçtiğimiz hafta yükselişler yerini düşüşe bıraktı. 1450’yi kırdıktan sonra gram altında 1550 seviyesini beklemeye devam edileceği ifade edildi.