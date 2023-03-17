Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altındaki düşüş üzerine açıklamalarda bulunurken sert yükseliş sonrası düşüşe karşılık olarak önemli yerlerin altını çizdi. İşte İslam Memiş’in açıklamalarındaki önemli noktalar haberimizde yer almaktadır. Altın piyasalarındaki hareketlilik üzerine açıklama yapan İslam Memiş, sert bir yükselişin olduğunu belirtirken bununla beraber kar satışlarının gerçekleştirileceğinin altını çizdi. 2023 yılının son düşüşü olabileceğini ifade ederken yaz aylarında gram altın fiyatlarının rekor kıracağını açıkladı.
Finans
17 Mart 2023 - 20:30
Altın fiyatları tepetaklak oldu! İslam Memiş bas bas bağırdı: O tarihte rekorların kralı gelecek!
Yatırım yapacaklar altın fiyatları üzerinde ki hareketliliği araştırmaya devam ederken İslam Memiş, düşüşlerin son bulacağı tarihi açıkladı. Rekorların beklediği aylara işaret eden Memiş, altın fiyatları için yaz aylarını gösterdi.
Finans
17 Mart 2023 - 20:30