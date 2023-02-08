Altın fiyatları ters köşe yaptı! Alıp satmak için o aya pürdikkat







ALTIN UZMANLARININ UYARILARI SÜRÜYOR







Şubat ayı ile birlikte altın piyasasındaki hareketliliğin arttığı da gözlemleniyor. Peki uzman isimler altın ile ilgili hangi açıklamaları yapıyor? Bu tarihlerde altın almak mantıklı mı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı olan İslam Memiş altın ile ilgili açıklama ve uyarılarına devam ediyor. Memiş tarafından yapılan açıklamaya göre belirsizlik devam ediyor ve faiz artışları Mart ayının sonuna kadar sürecek. Altın yatırımcısı olan vatandaşlar için İslam Memiş açıklamalarda bulundu. Memiş yatırımcı insanları uyararak enflason etkisinin bütün dünyada olduğunu ve bu durumun Haziran ayına kadar devam ederek sonrasında piyasanın düzelmeye başlayacağını söyledi. İslam Memiş, piyasa düzene girene kadar nakit paranın nakit olarak elde tutulmasının daha mantıklı olacağını belirtti. Yatırım yapmak isteyen insanların da paralarını tek bir yere tamamen yatırmaması gerektiğini ve yatırımların çeşitlenmesinin daha iyi olacağını söyledi. İslam Memiş gram altında bir artış beklediğini ve yatırım yapmak isteyen insanların uzun vadede kâr elde etmeyi beklemelerinin daha iyi olacağını söyledi. Şu an altın yatırımı yapmak için avantajlı bir dönem olduğu düşünülüyor.2023 senesinde altının yanında değerlendirilebilecek ürünlerden biri de gümüş olarak görülüyor. Memiş, gümüş yatırımının da avantajlı olacağını belirtiyor. İslam Memiş yatırım yaparken kendi tercihinin de gümüş olduğunu, kendisinin yaptığı açıklamalardan sonra birçok insanın gümüşe yönlendiğini değerlenme konusunun ise gelecekte belli olacağını söyledi. Altın fiyatlarının ise ekonomik sorunlar ve faizler durulduktan sonra ONS altının 2023 senesinde 4 bin dolar seviyelerini görmesi tahmin ediliyor. Bu artışla beraber ONS altının rekor kırdığı görülecek. 2023 senesi içinde yine en çok tercih edilen araç altın olacak. Senenin ilk çeyreğinde ekonomik durgunluk olması ve merkez bankalarının faiz artırımlarında zorunlu olarak durmalarını sağlaması düşünülüyor. Bu durumun da altın piyasasına yönelimi artırması ve merkez bankalarının sahip olduğu altın varlıkları büyük yükseliş yaşamak için bekliyor ve enflasyon koruması için çok iyi bir kazanç aracı olması bekleniyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre altın için güçlü bir talep var. ONS Kenny Polcari yapılan yorumlar için ONS altının 4 bin dolar seviyesini beklemediğini ama bunun olmasını kendisinin de isteyeceğini belirtti. ONS altında 1.900 seviyelerine ulaşıldıktan sonra gerileme ve direnç olması tahmin ediliyor, altın fiyatları yükseliş potansiyelleri devam ediyor.