Altın fiyatları tersine döndü! Altını olanlar aman dikkat: İslam Memiş'e kulak verin!

Düşüş yaşayan altın fiyatları için tahmin İslam Memiş'ten geldi. Altın kahini olarakk bilinen Memiş, altın yatırımcıları için son uyarıda bulundu. Gram altın için tahminler nelerdir? İslam Memiş uyarısı nedir? Merak edilen bütün detaylar haberimizde.
ALTIN YATIRIMCILARININ DİKKATİNE!Altın kahini olarak bilinen Piyasalar Uzmanı Finansal Analist İslam Memiş oldukça düşüşe geçen altın için önemli açıklamalarda bulundu. FED faiz kararı sonrasında hızlı düşüş gerçekleştiği gözle görülmektedir. Yatırımcılar için 'Bu son çıkış, acele edin' uyarısında bulunuldu.
ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell faiz açıklaması ile dolarda değer kazanıldı. Faiz açıklaması ardından altın dengesi değişti. İslam Memiş altın ve gümüşü bulunanlara , altın yatırımında bulunanlara dikkatli açıklamalar yaptı. FED açıklaması üzerine dolar endeksi 105,73'e artış gösterdi. Bu artış 107,0'a kadar yükseleceğini İslam Memiş belirtti. Dolarda bu artışın altın, gümüş ve para birimlerinde kayıplara neden olacağı düşünüldü. Altın ons fiyatı 810 dolara düştü. Memiş açıklamasında şu sözlere yer verdi: 'Güçlü destek seviyesi olan 1.780- 1.790 dolar, dip seviyesi olabilir. Çünkü belirsizlik, jeopolitik riskler ve resesyon riski hâlâ masada kalmaya devam etmektedir. Bu kadar risklere rağmen altın fiyatlarının sadece Fed nedenli gerilemesini kalıcı olarak görmüyorum.' dedi. Memiş, enflasyon oranı yükselişi ile altın fiyatlarında da tekrardan yükseliş görüleceğini, uzun vadeli düşüş gerçekleşmediğini de belirtti. Altın alımları için tam zamanı olduğunu belirtti. 'Orta ve uzun vadede altının ons fiyatı 2000 -2250 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir. Altının ons fiyatı, değerinin altında kalmaya devam ediyor ve toparlanma hızlı olabilir' tahmini öne sürdü. Gram altın için İslam Memiş: ' Gram altın, Haziran sonrasında 1450-1500 TL kadar artış gösterebilir. Gram altın, ons gibi değerinin altında. Elinde olan beklemeli, almak isteyen de acele etmelidir. Bu seviyeler satış değil, alış seviyeleridir. 'Çaresizlikten dolayı artık sözlü yönlendirmeyle yoluna devam edecek olan Fed, Haziran sonrası kenara çekilebilir' Memiş Gümüş yatırımcıları hakkında da konuştu, 'Özellikle gümüş çok ucuz. “Fazla birikim yapamıyorum” diyen kişiye gramı 12,80 TL olan gümüşü tavsiye ederim. Gümüş hem ons hem de gram tarafından ucuz. Orta ve uzun vadede yatırımcısına her zaman kazandıran değerlidir.' sözleriyle ifade etti. TCMB rezerv ve yorumlar hakkında şu sözleri de ekledi: 'Dünya merkez bankaları Ocak’ta altın alımlarını %16 arttırmış bulunmaktadır. Altın talebinde artış 20-60 ton aralığında. Türkiye Ocak ayında 23 ton, Çin 15 ton alım yaptı. Kısaca altın ve gümüş fiyatları dip seviyesini 1-2 hafta içinde test ettikten sonra hızlı yükselişe devam edecek. Dünyadan gelecek olumsuz herhangi bir haber gündemi, yükselişlerin olumsuz olmasına neden olabilir.' sözleriyle tamamladı.