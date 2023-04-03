Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın almak isteyenler durun: Uzmanlar o tarihe göz kırptı!

Bazı ünlü ekonomistler, altının yakın bir zamanda yükseleceğini öngörüyorlardı, ancak son zamanlarda altın piyasasındaki yükseliş tüm tahminleri altüst etti. Peki, altın piyasasında neler oluyor ve yeni trend neleri etkileyecek? İşte detaylar...
ALTIN FİYATLARI HERKESİ ŞAŞIRTTI: BEKLENEN TARİH ERKEN GELDİ!
Dünya genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmaların ardından altın fiyatları son dönemlerin en yüksek seviyelerine ulaşarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Altın fiyatlarının seyri hakkında yapılan tüm yorumlar ise tam tersi bir şekilde gerçekleşerek piyasalarda şaşkınlık yarattı. Peki, altın piyasası ne yöne doğru ilerleyecek? İşte detaylar...
SİLİKON VADİSİ BANKASI'NIN SATIŞI ETKİSİ
Altın fiyatlarının son zamanlardaki yatay seyrinin ardından Silikon Vadisi Bankası'nın kredi
ve mevduatlarının First Citizens Bankası tarafından satın alınması, piyasalarda önemli bir etki yarattı. Bu satın alma işleminin altın fiyatları üzerindeki baskıyı azalttığı ve hatta bazı senaryolarda iyileşme yarattığı düşünülüyor.
GRAM ALTIN 1200 TL'DE
Gram altın fiyatları şu anda 1.201 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise 1.970 lira, Cumhuriyet altını da 7.980 lira seviyesinde bulunuyor. Altın fiyatlarının ilerleyişi hakkında ünlü ekonomistlerin yorumları ise hala geçerli olmakla birlikte, Silikon Vadisi Bankası'nın satışı gibi beklenmedik gelişmelerin piyasaları nasıl etkileyeceği merak konusu.
2023 SEÇİMLERİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLER Mİ?
Altın fiyatlarının seyrinde etkili olabilecek faktörler arasında 2023 seçimleri de yer alıyor. Seçim sonuçlarının piyasalara etkisi yüksek olacağından, altın fiyatları da bu süreçten etkilenebilir. Ancak, net bir senaryo oluşturmak için henüz erken olduğunu belirtmek gerekiyor.
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRECEK Mİ?
Altın fiyatlarının ilerleyişi hakkında net bir tahmin yapmak her zaman için zorlu olsa da, bazı ekonomistler altın fiyatlarının ilerleyen dönemde düşüş eğilimine girebileceğini öngörüyor. Ancak, bu senaryoların gerçekleşmesi için piyasalarda yaşanacak belirsizliklerin etkili olması gerekiyor.