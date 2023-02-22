Altın fiyatları zemine uzandı! Kuyumcularda adım atacak yer yok: O tarihte tekrar fırlayacak!

Altın Fiyatları Önemli Bir Düşüş Yaşadı







Tarım Dışı İstihdam Verileri Altının Düşmesine Neden Oldu







Altın Fiyatları Haftanın Son Gününde Hafif Toparlanma Yaşadı

Altın fiyatları hafta boyunca düşüş gösterse de son gün hafif bir yükseliş yaşandı. Gram altının 19 Şubat Pazar günü itibariyle alışı 1.116,78 TL olurken, satışı 1.116,91 TL olarak açıklandı. Çeyrek altının fiyatı ise alış 1.856,00 TL, satış 1.876,00 TL oldu. Ons altının alışı 1.841,71 dolar olurken, satışı 1.842,02 TL oldu. Farklı Altın Türlerinde Fiyat Değişimleri Yaşanıyor

Uzmanlar Altın Fiyatlarında Geçici Düşüşler Öngörüyor

Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki mevcut düşüşün geçici olduğuna ve fiyatların yakında toparlanacağına inanıyor. Yatırımcılar ve kamuoyu bu belirsiz zamanlarda yol göstermesi için Memis gibi uzmanlara başvuruyor.



Kobaltta Yatırım Fırsatları

Altın fiyatları önemli bir düşüş yaşayarak yatırımcılar ve halk arasında endişelere neden oluyor. Pek çok kişi durumdan faydalanmak için kuyumculara koşuyor, ancak bazıları bu ani düşüşün istikrarsızlığından endişe duyuyor.Tarım dışı istihdam verilerindeki son artış altın fiyatlarının düşmesine neden oldu. Bu beklenmedik gelişme yatırımcıları harekete geçirdi ve daha düşük fiyattan altın alma telaşına yol açtı.Çeşitli altın türlerinin fiyatları, altın fiyatlarındaki son düşüşten etkilendi. Örneğin 22 ayar bilezik fiyatları alışta 1.036,58 TL, satışta ise 1.044,89 TL olarak gerçekleşti. Kümüriyet altının alışı 7.401,00 TL, satışı ise 7.475,00 TL olarak açıklandı. Yarım altın fiyatları ise alış 3.712,00 TL, satış 3.751,00 TL olarak açıklandı.İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin analizine ek olarak, gelecek vaat eden yeni bir yatırım fırsatı olarak kobalta yatırım yapılmasını öneriyor. Kobaltın dünyanın yeni gözdesi olacağına ve yatırımcıların bu fırsattan yararlanması gerektiğine inanıyor.