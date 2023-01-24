Altın fiyatları zirveden her an çakılabilir! İslam Memiş alım fırsatı için net tarih verdi: O tarihe kadar sakın yapmayın!

Finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, Bitcoin, gram gümüş, gram altın, euro, dolar ve piyasalardaki yenilikler için rakamsal değerleri içeren açıklama yaptı. Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını belirten Memiş, "Borsa, döviz, altın veya gümüş hangisi?" isimli videosu ile piyasa hakkında aşağıdaki değerlendirmeleri paylaştı:
"Borsa tarafında haftanın birinci işlem gününde pozitif ayrışma ile hafta başlamıştır. Geçtiğimiz haftanın kayıpları yerlerini yükselişe bıraktı. %4 değer artışı ile haftaya başlandı. Yükseliş anlamı taşıyan hareketlerin devamı gelir mi? Dalgalı seyir benim fikrimce devam eder? Dolar TL 18.73 ile işlem görüyor. Serbest piyasalarda 19.01-03 arasında bir kur var karşımızda. Euro TL 20.33 ile işlem görüyor. Serbest piyasalarda ise 20.58'lerde. Euro dolar paritesinden bir kar satışlı bekliyorum. Yukarıda 1.09, yıllık bazda 1.12 ve 1.15 seviyeleri var. Dolara kıyasla getirisi biraz daha çok olabilir."
GRAM ALTINDA HANGİ SEVİYEDEN ALIM YAPILMALI?
Gram altın için 'alınabilir' olarak kabul ettiği seviye ve değerlendirmeler ise aşağıdaki gibidir. "Gram altın TL ekranlarda 1160 seviyelerinde ve serbest piyasalarda 1174-77 aralığındadır. Ons altındaki düşmeleri takip edeceğimi söyledim. 1190 seviyesine kadar test edilen gram altın TL vardı, 10 lira geri döndüğünü gördük, düşüşlerin devam etmesini tahmin ediyorum. Aşağıda 1911 dolar seviyesi kırılırsa, beklediğim 1850 dolar yeniden gündeme gelebilir ons altında. 1911 üstünde tutunursa yukarıda 1950 seviyesi var. Bu bant aralıklarının takip edilmesi gerekiyor ama ibre hangisinden yöne derseniz, 1850 dolara kadar geri çekilmenin mümkün olacağını, kar satışlarının devam etmesini tahmin ediyorum. Elinde dolar bulunanlar ons altını takip ediyorsa 1911 dolar seviyesini yakından takip etmeli. Altının ons fiyatında geri çekilme beklemekteyim. İki hafta boyunca sürebilir dikkatli olun uyarılarım vardı, geçerliliğini hala koruyor. Ben destek seviyelerinden alımın daha doğru olacağı fikrindeyim. Yıllık bazdaki öngörülerimde bir değişiklik yok. 2350 dolar seviyesini beklemeye devam edeceğiz. Sürpriz gelirse 2500 dolar seviyesi bile test edilebilir. Sabırlı yatırımcı için fırsatlar sunmaya devam edecek ons altın."
GRAM GÜMÜŞ VE BITCOIN İLE İLGİLİ YENİ TAHMİN
Finans piyasaları uzmanının Bitcoin ve gram gümüş hakkındaki yorumları ise aşağıda yer almaktadır. "Gümüş ons fiyatında da kar satışı beklemekteyim. Yıllık bazdaki tahminlerimizde hiçbir değişiklik yok. 40 dolar ve üstü bekliyorum. Fiziki tarafta gram gümüşü fiziki olarak alanlar 15 lira seviyesinden alıyor. Aşağı yönlü düzeltmenin ardından16, 18 ve 20 lira üzerinde bu yıl rakam beklemeye devam edeceğiz. Bu haftanın en çok konuşulan piyasası kripto
para. Bitcoin tarafında yüzde 8'lik değer artışı gördük. Bu yukarı yönlü hareketler 21 bin 415 dolara kadar sürdü (dün itibarıyla). 18 bin dolar seviyesi kırıldı, yükselişini sürdürdü. Kripto paralarda 25 bin dolar seviyesini hedef gören bir rakam karşımıza çıkabilir. 20 bin üzeri kapanışlar, 25 bin dolar direncini gündeme taşıyabilir. Bu piyasada işlem yapanların tamamı zarar etti. Varlıklarının yüzde 80'ini kaybetti ama sabırla beklemek doğru bir hamle."
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