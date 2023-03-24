Altın fiyatlarında ki akıl almaz artışla beraber Şubat ayının ilk haftasından itibaren altın fiyatlarında düşüş dikkatleri çekerken Mart ayının sonuna gelinmesiyle yukarı yönlü hareket edildi. Yatırımcıları biraz tedirgin etse de son haftalarda altının geldiği nokta yok artık dedirtti.
Finans
24 Mart 2023 - 12:00
Altın fiyatları zirveye çıktı! Yeni tahmini duyan kuyumcunun kapısına koştu: O seviye koşa koşa geliyor
Altın fiyatlarında ki yükseliş soluk kesmeye devam ederken elinde parası olanlar kuyumculara akın etti. Yukarı yönlü seyir eden artışlarla beraber yatırım yapacaklar harekete geçti.
Finans
24 Mart 2023 - 12:00