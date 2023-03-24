Altın fiyatları zirveye çıktı! Yeni tahmini duyan kuyumcunun kapısına koştu: O seviye koşa koşa geliyor







ALTIN FİYATLARINDA ARTIŞ







BU HAFTA YÜKSELİŞ GÖRÜLMESİ

Altın fiyatlarında ki akıl almaz artışla beraber Şubat ayının ilk haftasından itibaren altın fiyatlarında düşüş dikkatleri çekerken Mart ayının sonuna gelinmesiyle yukarı yönlü hareket edildi. Yatırımcıları biraz tedirgin etse de son haftalarda altının geldiği nokta yok artık dedirtti.Altın fiyatları Mart ayının gelmesiyle beraber yeniden yükselişe geçerken 1200 TL seviyelerinde olan gram altın cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Fiyatlar üzerindeki dalgalanmaların daha da devam edeceği belirtilirken uzman isimler tarafından bu durumun devam edeceğinin altı çizildi.Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarındaki yükseliş dikkatleri çekerken bu hafta seyir ilerleyişine devam ederken yatırımcılar kuyumculara koştu. Elinde nakit parası olan herkes tercihini altından yana kullanıyor.