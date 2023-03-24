Finans
24 Mart 2023 - 12:00

Altın fiyatları zirveye çıktı! Yeni tahmini duyan kuyumcunun kapısına koştu: O seviye koşa koşa geliyor

Altın fiyatlarında ki yükseliş soluk kesmeye devam ederken elinde parası olanlar kuyumculara akın etti. Yukarı yönlü seyir eden artışlarla beraber yatırım yapacaklar harekete geçti.

Finans
24 Mart 2023 - 12:00
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Altın fiyatları zirveye çıktı! Yeni tahmini duyan kuyumcunun kapısına koştu: O seviye koşa koşa geliyor
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Altın fiyatlarında ki akıl almaz artışla beraber Şubat ayının ilk haftasından itibaren altın fiyatlarında düşüş dikkatleri çekerken Mart ayının sonuna gelinmesiyle yukarı yönlü hareket edildi. Yatırımcıları biraz tedirgin etse de son haftalarda altının geldiği nokta yok artık dedirtti.

ALTIN FİYATLARINDA ARTIŞ

Altın fiyatları Mart ayının gelmesiyle beraber yeniden yükselişe geçerken 1200 TL seviyelerinde olan gram altın cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Fiyatlar üzerindeki dalgalanmaların daha da devam edeceği belirtilirken uzman isimler tarafından bu durumun devam edeceğinin altı çizildi.



altın fiyatlarında yükseliş

BU HAFTA YÜKSELİŞ GÖRÜLMESİ

Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarındaki yükseliş dikkatleri çekerken bu hafta seyir ilerleyişine devam ederken yatırımcılar kuyumculara koştu. Elinde nakit parası olan herkes tercihini altından yana kullanıyor.  

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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