Altın fiyatlarına ABD dopingi! Uzmanı 'zirve çok yakın' dedi: Gümbür gümbür geliyor







ABD enflasyonu altını kırdı geçirdi!







Tarihi zirve çok yakın

Merakla beklenen ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla altın fiyatları yeni şeklini aldı. Son bir haftadır yükselişini sürdüren altın, enflasyon açıklamasının ardından bir kez daha yukarı yönlü hareket etti. Gün içinde 1015 liraya kadar gerileyen gram altın, ABD’den gelen haberle birlikte 1045 liraya kadar yükseldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yükselen altın fiyatlarına karşılık yeni bir açıklama yaptı.Altın ve para piyasalarının merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD’de TÜFE 7,7’e gerilerken piyasalarda karışıklık yaşandı. Bilindiği üzere enflasyon rakamları bir süredir yukarı yönlü seyrini sürdürüyordu. Açıklanan veriler gram altında hareketlenmelere yol açarak gün içinde 1045 liraya kadar çıkmasına neden oldu.Yabancı analistler, ABD enflasyon rakamlarının beklenenden yüksek gelmesi halinde altın fiyatlarının düşeceğini, düşük gelmesi halinde ise yükseleceğini belirtmişlerdi. Durum tam da beklenilen gibi oldu ve ABD enflasyonunun düşmesiyle altın fiyatları yükseldi.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki ani hareketlenmeye ilişkin Youtube hesabından bir video yayımladı. Piyasalardaki gelişmeleri yorumlayan Memiş, bu hafta takip edilecek seviyenin 1038 lira seviyesi olduğunu, bu seviye kırıldıktan sonra bir sonrakinin 1060 lira ve sonra da 1090 lira seviyesini işaret etti. Bu dirençler kırıldıktan sonra sırada 1.100’lü rakamların konuşulmaya başlayacağını öngören Memiş, altın fiyatlarında beklenen zirvelerin yıl sonundan önce geleceğini açıkladı.Piyasalarda şu an gerçekleşen yükselmelerin beklenen yükselişler olmadığını söyleyerek daha önceki söylemini hatırlattı. Memiş altın fiyatları henüz yükselmeye başlarken “ Gram altın fiyatı 1200 lira seviyesini görmeden ben altın yükseldi demeyeceğim “ ifadelerini kullanmıştı. Gram altının yıl sonunda 1.450 liraya yükseleceği tahminini aylar önce açıklayan Memiş, şimdi ise yıl sonuna kadar hatta daha önce gram altının 1.100 liraya yükseleceğini tahmin ediyor. Altın fiyatlarında yeni rekorlar beklenirken 1040 lira barajını aşan gram altının yakın zamanda 1060 liraya ulaşması da gerçekleşmesi beklenen beklentilerden biri olarak öne çıkıyor.