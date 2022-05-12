Altın fiyatlarına ABD enflasyonu darbesi! Altın fiyatları ne durumda

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde iken ABD enflasyonun beklenenin üstünde gelmesi altın fiyatlarını baskıladı. Düşüş yaşayan altın bugün itibari ile yine yükselişe geçti.
12 Mayıs 2022 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 911,64 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 911,08 lira satış fiyatı 912,09 liradan işlem görüyor.
Gram altın alış: 911,08 TL
Gram altın satış: 912,09 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 6.104,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.169,00 TL satış fiyatı 6.263,00 TL üzerinden işlem görüyor.
Cumhuriyet altını alış: 6.169,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.263,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 3.063,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.016,00 TL alış ve 3.062,00 TL satış fiyatına sahip.
Yarım altın alış: 3.016,00 TL
Yarım altın satış: 3.062,00 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın, son kapanışını 1.531,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak bugün 1.509,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.531,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Çeyrek altın alış: 1.509,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.531,00 TL
12 Mayıs 2022 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 911,64 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 911,08 lira satış fiyatı 912,09 liradan işlem görüyor.
Gram altın alış: 911,08 TL
Gram altın satış: 912,09 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 6.104,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.169,00 TL satış fiyatı 6.263,00 TL üzerinden işlem görüyor.
Cumhuriyet altını alış: 6.169,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.263,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 3.063,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.016,00 TL alış ve 3.062,00 TL satış fiyatına sahip.
Yarım altın alış: 3.016,00 TL
Yarım altın satış: 3.062,00 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın, son kapanışını 1.531,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak bugün 1.509,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.531,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Çeyrek altın alış: 1.509,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.531,00 TL