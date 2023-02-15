EKONOMİ
15 Şubat 2023 - 20:15

Altın fiyatlarına ABD etkisi! Gram altın tepetaklak oldu: Gram, çeyrek altın güncel fiyatları değişti!

Kısa bir süre sonra ABD enflasyon verileri açıklandı ve altın fiyatları da etkilendi. Gram, Çeyrek ve ONS'de şu anda kaç TL indirimde?

EKONOMİ
15 Şubat 2023 - 20:15
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Altın fiyatlarına ABD etkisi! Gram altın tepetaklak oldu: Gram, çeyrek altın güncel fiyatları değişti!
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ABD Tüketici Fiyat Endeksi ve ilgili enflasyon duyurularının açıklanması da altın fiyatını etkiledi. Gram ve Quarter Gold ile ilgili son gelişmeleri öğrenin. Bu arada ONS-Gold'un iflası gündemdeydi. Peki şu anda satışta olan altın türü TL ne kadar? Altın fiyatı düştüğünde piyasaya ne olduğu da ilginç. ABD'deki olayın altın piyasası üzerindeki etkisi ve altın için güncel fiyat listesi Haberler'de bulunabilir.

Güncel Altın Fiyatı 14 Şubat 2023

Gram



Alış: 1.127,08

Satış: 1.127,27

22 Ayar Bilezik

Alış: 1.042,42

Satış: 1.051,71

ONS

Alış: 1.861,32

Satış: 1.861,67

Cumhuriyet Altını

Alış: 7.440,00

Satış: 7.499,00

Yarım Altın

Alış: 3.730,00

Satış: 3.763,00

Çeyrek Altın

Alış: 1.865,00

Satış: 1.881,00

Reşat AltınAltın

Alış: 7.470,47

Satış: 7.530,95

ABD Enflasyon Verileri Açıklandı!

Bugünkü toplantıda ABD enflasyonu hakkında bir açıklama yapılacak. Geçen ayki enflasyon tahmini ise 6.2 olarak açıklandı. Detaylar 16:30'da açıklanacaktır.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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