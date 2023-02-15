Altın fiyatlarına ABD etkisi! Gram altın tepetaklak oldu: Gram, çeyrek altın güncel fiyatları değişti!







Güncel Altın Fiyatı 14 Şubat 2023







ABD Enflasyon Verileri Açıklandı!

ABD Tüketici Fiyat Endeksi ve ilgili enflasyon duyurularının açıklanması da altın fiyatını etkiledi. Gram ve Quarter Gold ile ilgili son gelişmeleri öğrenin. Bu arada ONS-Gold'un iflası gündemdeydi. Peki şu anda satışta olan altın türü TL ne kadar? Altın fiyatı düştüğünde piyasaya ne olduğu da ilginç. ABD'deki olayın altın piyasası üzerindeki etkisi ve altın için güncel fiyat listesi Haberler'de bulunabilir.GramAlış: 1.127,08 Satış: 1.127,27 22 Ayar Bilezik Alış: 1.042,42 Satış: 1.051,71 ONS Alış: 1.861,32 Satış: 1.861,67 Cumhuriyet Altını Alış: 7.440,00 Satış: 7.499,00 Yarım Altın Alış: 3.730,00 Satış: 3.763,00 Çeyrek Altın Alış: 1.865,00 Satış: 1.881,00 Reşat AltınAlış: 7.470,47 Satış: 7.530,95Bugünkü toplantıda ABD enflasyonu hakkında bir açıklama yapılacak. Geçen ayki enflasyon tahmini ise 6.2 olarak açıklandı. Detaylar 16:30'da açıklanacaktır.