Altın fiyatlarına ABD etkisi! Gram altın tepetaklak oldu: Gram, çeyrek altın güncel fiyatları değişti!

ABD Tüketici Fiyat Endeksi ve ilgili enflasyon duyurularının açıklanması da altın fiyatını etkiledi. Gram ve Quarter Gold ile ilgili son gelişmeleri öğrenin. Bu arada ONS-Gold'un iflası gündemdeydi. Peki şu anda satışta olan altın türü TL ne kadar? Altın fiyatı düştüğünde piyasaya ne olduğu da ilginç. ABD'deki olayın altın piyasası üzerindeki etkisi ve altın için güncel fiyat listesi Haberler'de bulunabilir.
Güncel Altın Fiyatı 14 Şubat 2023Gram
Alış: 1.127,08 Satış: 1.127,27 22 Ayar Bilezik Alış: 1.042,42 Satış: 1.051,71 ONS Alış: 1.861,32 Satış: 1.861,67 Cumhuriyet Altını Alış: 7.440,00 Satış: 7.499,00 Yarım Altın Alış: 3.730,00 Satış: 3.763,00 Çeyrek Altın Alış: 1.865,00 Satış: 1.881,00 Reşat Altın Alış: 7.470,47 Satış: 7.530,95