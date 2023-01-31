Altın fiyatlarına FED baskısı! Sert düşen gram altın için şaşırtan tahmin..







ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?







“ALTININ YÜKSELMESİNE HİÇ ŞÜPHE YOK”

Altının gram fiyatı yeni bir güne devalüasyonla başladı. Altın geçen hafta güvenli liman alımlarında rekor kırdıktan sonra yüzde 0,29 düşüşle açıldı. Önceki günü 1.161 liradan kapattığı görülen gram fiyatı şimdi 1.157 liradan işlem görüyor. Yatırımcılar çeyreklik altın fiyatını merak ediyor. Analistler ise, piyasalardaki durumlara karşılık olarak altının FED'in kararı öncesinde düşmesine rağmen önümüzdeki günlerde yükselişini sürdüreceği görüşünde..30 Ocak'ta işlem kapanışının aksine, altın fiyatı ertesi gün geri çekilmeye başladı. Dün ons fiyatlarıyla birlikte değer kaybeden gram altın fiyatları yüzde 0,29 düşüşle 1,161 liradan kapandı. Çeyrek altın 1.900 liradan, Cumhuriyet altını ise gram altında yaşanan düşüş nedeniyle 7.690 liradan satışta.Fed'in piyasa beklentisi devam ediyor. Analistler, Fed'in faiz artırmayı ne zaman durduracağına ilişkin piyasa belirsizliğinin varlık fiyatlarını etkilemeye devam edeceğine inanıyor. Yarınki FMOC toplantısı oranları 25 baz puan artıracak gibi görünüyor, ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarınki konuşması varlık fiyatlarını destekleyecek. Federal Rezerv faiz oranları düşerse altın gibi değerli metaller yükselebilir.Yatırım danışmanı ve analist Adrian Day, Fed'in şahin duruşunu sürdürmesi durumunda altının kısa bir süre için 1.900 doların altına düşebileceğini söyledi. Day, altının 2023 yılı içinde yükselişini sürdüreceğini ifade ederek, "Altının yıl içinde hiç şüphesiz ki bütün zamanların en yüksek seviyesine geçecektir." diye konuştu. Diğer taraftan; Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği koşullar, güvenli liman alımlarını artırdı. IMF kanadının "Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan enflasyon ile mücadelenin de etkisiyle bu yıl ekonomik büyüme oranı yüzde 3,4'ten yüzde 2,9'a düşebilir" tahmini, altın talebinin önümüzdeki dönemde artabileceğine dair güveni daha da güçlendirdi. 2022'nin 4. çeyreğinde kendilerini enflasyonist bir ortamdan korumak isteyen merkez bankalarının rezervleri tonlarca altınla dolduruldu. Uzmanlar, merkez bankalarının da altını uzun vadeli bir yatırım aracı olarak kullandığını söylüyor.