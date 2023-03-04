Altın fiyatlarında akılları başından alan tahmin! 1 gram altın o seviyeyi görecek







İSLAM MEMİŞ GÜNCEL GRAM ALTIN YORUMLARI







Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasa ile ilgili güncel yorumlarını yatırımcılarla paylaşmaya devam ediyor. Peki gram altın beklentisi nedir? Gram altın ne kadar olacak? Düşecek mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Geçtiğimiz günlerde yaşanan FED toplantısı sonrasında enflasyon yüzde 2 hedefinde olup faiz artışlarının devam edeceği öğrenilince altın fiyatlarında baskılanma da devam etmişti. Aynı zamanda ABD'de çekirdek kişisel tüketim verilerinin beklentinin üzerinde artmasıyla birlikte altın piyasasında düşüşe geçilmişti. ONS altın geçtiğimiz haftaya 1809 dolar seviyelerine kadar geriledi ve gram altın 1098 seviyelerinde işlem gördü. İslam Memiş altın yatırımcıları ve vatandaş için şu yorumları yaptı; 'Endeks, geçtiğimiz haftası 5 bin 58 puanla tamamladı. 4 bin 950- 5 bin 250 puan aralığı devam ediyor ve kısa vadede baskılanma da devam edebilir.Ekranlarda dolar için 18.84-18.89 seviyeleri, serbest piyasalarda ise 19.10-19.30 seviyeleri geçerli. Kısa vadede bu seviyeler devam edecek ancak orta ve uzun vadede yükseliş başlayabilir. 2023 senesi için 24-25 TL seviyelerini hala bekliyorum. Euro için ekranlarda 18.80-20.50; serbest piyasada 20.18-20.30 seviyeleri devam ediyor. Euro ve dolar paritesinde pozitif beklentilerim hala aynı. 2023 senesi dolar değil, Euro için. Çünkü 1.15 seviyelerinden kaçılmayacak. Günümüzde 1.05 seviyesinde olan paritenin daha düşük olduğunu, diğer atakta 1.11'e yükseldiğini ve tekrar gerilediğini de söyleyeyim. Senelik olarak altında 1.450 TL seviyelerini takip edeceğimizi düşünüyorum sonraki hedef ise 1.550 TL olacak. Dolar ve ONS tarafında yaşanacak büyük yükselişler senenin ikinci yarısında yaşanacak. Bu hafta gram altında 1.128-1.148 TL seviyelerini bekliyorum. Dolar endeksinin 105 seviyelerinde olması geçtiğimiz hafta gram altının da baskılanmasına sebep oldu. 1.810 dolar seviyelerine geriledi, bu hafta 1.850 dolar seviyelerinde bir yükseliş yaşanmasını bekliyorum.'