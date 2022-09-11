EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 16:11

Altın fiyatlarında Aralık tahminleri geldi! Yatırımcısına harika bir yıl yaşatacak! Aralık ayında geleceği seviyeyi duyunca havalara uçacaksınız!

Altının son dönemlerde düşüşe geçmesinin ardından altın yatırımcıları son durum ne olduğunu ve ne zaman yükselişe geçeceğini araştırmaya başladı. Uzman isimler tarafından gelen yorumlar üzerine Aralık ayında altın fiyatlarının geleceği nokta şaşırttı. Aralık ayında gelmesi beklenen seviye duyanlara yok artık dedirtti. İşte, altının Aralık ayındaki durumu haberimizde yer almaktadır

EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 16:11
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Altın fiyatlarında Aralık tahminleri geldi! Yatırımcısına harika bir yıl yaşatacak! Aralık ayında geleceği seviyeyi duyunca havalara uçacaksınız!


Dolardaki yaşanan kırılma üzerine düşüşe geçen altın tekrardan yükselmeye başladı. Yükselişe geçen altın yatırımcıları heyecanlandırırken bu durumun ne kadar süreceğini ve altının geleceği noktayı araştırmaya başladı. Analistler tarafından gelen altın yorumu ise vatandaşlara uyarı olarak yapıldı. Aralık ayında altının durumu hakkında yapılan yorum üzerine binlerce vatandaş kuyumcuların yolunu tuttu. Peki, altın fiyatları artacak mı? Aralık ayında altının durumu ne olacak? İşte detaylar...

Altın almanın tam zamanı

Altının dolar kuruna göre düşmesinin ardından endişelenenlere güzel haber geldi. Altın fiyatlarının kısa sürede yükselişe geçeceği bu durumda altın almak artık zor olurken şimdilerde altın almak için doğru zaman olduğu belirtildi. Bu nedenle analistlerin yaptığı yorumlar üzerine durumu olan kişilerin şimdiden altın alması tavsiye edilmektedir.

Altının durumu ne olacak?



Gelen yorumlar üzerine aralık ayında altın fiyatlarının zirveye ulaşması beklenmektedir. En yüksek seviyeleri görecek olan gram altın 1600 TL seviyelerinde yer alacağı söylenirken kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığı da belirtilmektedir.

Aralık ayı altın tahminleri

Güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatı

Alış: 1.013,39

Satış: 1.020,72

Spot altın fiyatı

Alış: 1.006,82

Satış: 1.007,11

ONS altın fiyatı

Alış: 1.716,51

Satış: 1.717,16

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 1.610,90

Satış: 1.646,63

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 6.443,62

Satış: 6.566,38

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Kimliği ile PTT'ye giden bu yardımdan faydalanıyor! Ailede kaç kişi yaşıyorsa ödeme miktarı ona göre! Başvuru şartlarını inceleyip hemen başvurmak için hızlı davranın!
Kimliği ile PTT'ye giden bu yardımdan faydalanıyor! Ailede kaç kişi yaşıyorsa ödeme miktarı ona göre! Başvuru şartlarını inceleyip hemen başvurmak için hızlı davranın!
2.246 lira taksitle ev mi olur demeyin!Toki sıfır konut kampanyasını başlattı! Düşük taksitli konut kampanyanın bitiş tarihi yaklaşıyor! Acele edin
2.246 lira taksitle ev mi olur demeyin!Toki sıfır konut kampanyasını başlattı! Düşük taksitli konut kampanyanın bitiş tarihi yaklaşıyor! Acele edin
Aile ve Sosyal Hizmetler'den çocuklu ailelere müjde geldi! Okula başlayacak çocuklu aileler için sosyal destek açıklandı! 2 Bin 337 TL ödeme için bu şartlar aranıyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler'den çocuklu ailelere müjde geldi! Okula başlayacak çocuklu aileler için sosyal destek açıklandı! 2 Bin 337 TL ödeme için bu şartlar aranıyor!
Rüzgar tersine esmeye başladı! 2.el otomobil fiyatları şaşırtmaya devam ediyor! Acele edin şimdi aldınız aldınız! Artış başlıyor
Rüzgar tersine esmeye başladı! 2.el otomobil fiyatları şaşırtmaya devam ediyor! Acele edin şimdi aldınız aldınız! Artış başlıyor
Uzman isimden yeni altın açıklaması geldi! Dinlemeyen bin pişman
Uzman isimden yeni altın açıklaması geldi! Dinlemeyen bin pişman
Devletten 7 bin 200 TL'yi bulan yardım ödemeleri! E-devlet portal'da başvurular açıldı! İhtiyaç sahibiyseniz hemen başvurun, karşılıksız desteği anında alın!
Devletten 7 bin 200 TL'yi bulan yardım ödemeleri! E-devlet portal'da başvurular açıldı! İhtiyaç sahibiyseniz hemen başvurun, karşılıksız desteği anında alın!
Son Haberler
İŞKUR aracılığı ile KPSS şartsız dev işçi ve personel alımı! İlkokul mezunu olanlarda başvurabilir! İşte personel alımında gerekli şartlar
İŞKUR aracılığı ile KPSS şartsız dev işçi ve personel alımı!...
Bu işlemi yapmayan büyük ceza ödeyecek! Ehliyetiniz var ise mutlaka yapmalısınız! İçişleri Bakanlığı işlemleri başlattı!
Bu işlemi yapmayan büyük ceza ödeyecek! Ehliyetiniz var ise mutlaka...
Kimliği ile PTT'ye giden bu yardımdan faydalanıyor! Ailede kaç kişi yaşıyorsa ödeme miktarı ona göre! Başvuru şartlarını inceleyip hemen başvurmak için hızlı davranın!
Kimliği ile PTT'ye giden bu yardımdan faydalanıyor! Ailede kaç kişi...
Afrodit'in itirafı şok etti! Yeşilçam güzeli Banu Alkan'ın itirafını duyan yok artık diyor!
Afrodit'in itirafı şok etti! Yeşilçam güzeli Banu Alkan'ın itirafını...
2.246 lira taksitle ev mi olur demeyin!Toki sıfır konut kampanyasını başlattı! Düşük taksitli konut kampanyanın bitiş tarihi yaklaşıyor! Acele edin
2.246 lira taksitle ev mi olur demeyin!Toki sıfır konut kampanyasını...
Aile ve Sosyal Hizmetler'den çocuklu ailelere müjde geldi! Okula başlayacak çocuklu aileler için sosyal destek açıklandı! 2 Bin 337 TL ödeme için bu şartlar aranıyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler'den çocuklu ailelere müjde geldi! Okula başlayacak...
Esra Ezmeci bile itiraf karşısında şaşırıp kaldı! '1 gecede 3 kez ilişkiye giriyorum, çok yoruluyorum' dedi ve paylaştı! İşte şaşırtan itiraf
Esra Ezmeci bile itiraf karşısında şaşırıp kaldı! '1 gecede 3...
Rüzgar tersine esmeye başladı! 2.el otomobil fiyatları şaşırtmaya devam ediyor! Acele edin şimdi aldınız aldınız! Artış başlıyor
Rüzgar tersine esmeye başladı! 2.el otomobil fiyatları şaşırtmaya...
MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı'
MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu, 4 asker...
Borsada sert yükseliş! Bankacılık hissesi olan yaşadı! İşte borsada en çok kazandıran o bankalar
Borsada sert yükseliş! Bankacılık hissesi olan yaşadı! İşte borsada...
Uzman isimden yeni altın açıklaması geldi! Dinlemeyen bin pişman
Uzman isimden yeni altın açıklaması geldi! Dinlemeyen bin pişman
Antalya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Eskişehir’de iki otomobil çarpıştı
Eskişehir’de iki otomobil çarpıştı
Bakanlıktan dev eğitime destek! Tam 223,7 milyon lira kaynak! Anne ve babalar bu desteklerden yararlanabilirsiniz!
Bakanlıktan dev eğitime destek! Tam 223,7 milyon lira kaynak! Anne ve...
Seyir halindeyken kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı: 1 yaralı
Seyir halindeyken kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı:...