Altın fiyatlarında beklenmedik tepki: Grafik yukarı yönlü değişti!







ALTIN REKORA DOĞRU KOŞUYOR











Hafta başı işlem başlangıcında 1 gram altın rekor kırarak 1.228 TL'yi geçerken, ons altının 2.000 doları aşması dikkat çekti.Geçtiğimiz Cuma günü ons altının fiyatına paralel olarak yükselen gram altın, yüzde 3,66 artışla hafta sonunu 1.215 liradan kapattı. Yeni haftanın yükseliş ile birlikte başlaması sonrasında gram altının satış fiyatının yüzde 1,1 oranındaki artışla saat 10:45'ten itibaren 1.228 liradan işlem görüyordu. Aynı zamanda çeyrek altın satış fiyatı 2.010 lira, Cumhuriyet altını satış fiyatı ise 8.150 lira olarak fiyatlandırılacak.Cuma gününü 1.990 dolardan kapattıktan sonra, altının ons fiyatı aynı birkaç dakikada yüzde 1 oranındaki artış ile birlikte 2.009 dolardan alıcısını buldu.