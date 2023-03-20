EKONOMİ
20 Mart 2023 - 13:14

Altın fiyatlarında beklenmedik tepki: Grafik yukarı yönlü değişti!

Gram altın yeni haftanın ilk gününde 1.228 lira seviyelerinde işlem gördü. Altın, 20 Mart günü işlemlerinde rekor üstüne rekor kırarken çeyrek altının 2.010 TL, yarım altının 4.072 TL, tam altının 8.238 TL ve Cumhuriyet altının 8.150 TL'den işlemde olduğu görüldü.

EKONOMİ
20 Mart 2023 - 13:14
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Altın fiyatlarında beklenmedik tepki: Grafik yukarı yönlü değişti!
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Hafta başı işlem başlangıcında 1 gram altın rekor kırarak 1.228 TL'yi geçerken, ons altının 2.000 doları aşması dikkat çekti.

ALTIN REKORA DOĞRU KOŞUYOR

gram altın yeni rekor

Geçtiğimiz Cuma günü ons altının  fiyatına paralel olarak yükselen gram altın, yüzde 3,66 artışla hafta sonunu 1.215 liradan kapattı. Yeni haftanın yükseliş ile birlikte başlaması sonrasında gram altının satış fiyatının yüzde 1,1 oranındaki artışla saat 10:45'ten itibaren 1.228 liradan işlem görüyordu. Aynı zamanda çeyrek altın satış fiyatı 2.010 lira, Cumhuriyet altını satış fiyatı ise 8.150 lira olarak fiyatlandırılacak.



Cuma gününü 1.990 dolardan kapattıktan sonra, altının ons fiyatı aynı birkaç dakikada yüzde 1 oranındaki artış ile birlikte 2.009 dolardan alıcısını buldu.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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