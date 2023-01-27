Altın fiyatlarında bu kadarı akla hayale gelmezdi! Gram altın 760 lira birden yükselecek: Altın borçlananları korkutan tahmin!

Gram altının fiyatı 2000TL' yi bulacak. Altın fiyatlarının yakın gelecekteki yükselişi hakkında konuşan altın uzmanından gelen bu iddialar ortalığı kızıştırdı. Elinde altın tutanlar sevinirken, altın borcu olanlar telaşa kapıldı.











ALTIN UZMANINDAN ELİNDE ALTIN OLANLARA SATMAYIN UYARISI. ALTIN FİYATLARI FIRLAYACAK!







GRAM ALTIN NE ZAMAN 2000TL OLACAK

Altın fiyatları hakkında konuşan bir altın uzmanı yaptığı açıklama ile milyonlarca kişinin dikkatini çekti. Altın fiyatlarının yükselişi hakkında konuşan altın uzmanı, gram altın hakkındaki tahminlerini belirtti. Bir gram altının 2000TL'ye kadar yükselebileceğine dikkat çeken uzman, Altın depreminin piyasayı sallayacağından söz etti.Altın uzmanı İslam MEMİŞ, gram altın fiyatlarının kısa sürede 2000TL seviyelerine ulaşacağına dair iddialarda bulundu. İslam MEMİŞ'in bu fiyat tahmini milyonlarca kişinin dikkatini çekti. Elinde 1 gram bile altın olanlara ''satmayın'' çağrısı yapan altın uzmanı İslam MEMİŞ, piyasa hakkındaki görüş ve tavsiyelerini aktardı. Elinde altın bulunduran vatandaşlara satmamalarını söyleyen MEMİŞ, altın borcu olanlara da bir an önce altın borçlarını kapatıp yatırım yapmaları noktasında tavsiyede bulundu. Ünlü Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam MEMİŞ'in altın fiyatının yükselişi hakkındaki yorumunun, piyasa değerlendirmeleri yapılarak varılmış bir tahmin olduğunu belirtti. Yatırım yapmak isteyen kişilerin piyasa analizlerini doğru indikatörler aracılığıyla yapması gerektiğini, piyasa dalgalanmaları ile fiyatların değişkenlik gösterebileceğini hesaba katmaları gerektiğini aktardı.Ünlü Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam MEMİŞ'in gram altın hakkındaki yükseliş tahmini için net bir tarih belirtilmedi. Ancak altının her çağda değerini kaybetmeyen yegane yatırım araçlarının başında geldiğini hatırlatan MEMİŞ, insanların yeniden altın yatırımına dönmelerinde fayda olduğunu belirtti.