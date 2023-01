Altın fiyatlarında bunu ilk defa duyacaksınız! 5 aya gram altında deprem: Sağında solunda altını olanlar dikkat!

EKONOMİ UZMANI MERT BAŞARAN'DAN ÇARPICI ALTIN TAHMİNLERİ: 2023 YILI ALTIN YILI MI OLACAK?







Altın fiyatlarında sınırları zorlayan tahmin: Haziran ayında gram altının kaç TL olacağını öğrenin!Altın fiyatlarında sınırları zorlayan bir tahmin ortaya atıldı. Ünlü ekonomist ve yatırımcı Mert Başaran, Haziran ayında gram altının kaç TL olacağı konusunda çarpıcı iddialarda bulundu. Başaran, altının 2023 yılındaki seyrine değindi ve altının bu senenin yüksek seyirle gideceğini ve Haziran ayında gram altının 1600 TL olacağını açıkladı.Başaran, altının ekonomideki yerine, bu seneki konumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Her zaman sabit ve istikrarlı görüşleri olan Başaran, 2022 yılı için genel olarak dengesiz bir seyir izleyen altının 2023 yılındaki seyrinin ne olacağını merak edenler için önemli bilgiler paylaştı. Başaran, altının 2022 yılının son aylarında ciddi bir yükseliş yaşadığını ve 2023 yılında da yükselişin devam edeceğini belirtti. Özellikle Haziran ayının önemli bir dönemeç olduğunu ve bu aydan sonra yükselişin ciddi oranda artacağını ifade etti. Bununla birlikte, Başaran aynı zamanda dolar konusunda da değerlendirmelerde bulundu ve dolar konusunda da yükselişin devam edeceğini belirtti. Altın ve dolar konularında yerinde tespitleri olan Başaran'ın açıklamaları, yatırımcılar ve ekonomi meraklıları tarafından dikkatle incelenecektir.Altın sektöründe uzun yıllardır tecrübesi olan ve yatırımcıların sıklıkla başvurduğu Mert Başaran, 2023 yılı için altın fiyatları konusunda çarpıcı tahminlerde bulundu. Başaran, altının 2023 yılında ciddi bir yükseliş göstereceğini ve gram altının Haziran ayında 1600 TL olacağını söyledi. Başaran, altının ekonomideki yerine ve bu seneki konumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Altının 2022 yılının son aylarında ciddi bir yükseliş yaşadığını vurgulayan Başaran, 2023 yılında da yükselişin devam edeceğini belirtti. Başaran, yaptığı açıklamada, "Altın her zaman istikrarlı bir yatırım aracı olmuştur. Bu senenin altın yılı olacağını ve altının yükseleceğini söylemek istiyorum. Özellikle Haziran ayından sonra altın fiyatlarının ciddi oranda artacağını düşünüyorum. Gram altının Haziran ayında 1600 TL olacağını tahmin ediyorum" dedi. Başaran'ın açıklamaları, altın yatırımcılarının dikkatini çekti ve Haziran ayına kadar altın alımı yapmayı planlayanlar arasında yoğun bir ilgi oluştu. Ancak, önemli bir not olarak, Başaran'ın yaptığı tahminlerin bir garanti olmadığını ve yatırımcıların kendi araştırmalarını yapması gerektiğini hatırlatmakta fayda var.