Altın fiyatlarında büyük deprem yaklaştı! O tarihten önce 1 gram altın 1450 TL olacak







GÜNCEL ALTIN FİYATLARI









Son dönemde, ons altının rekor seviyelere doğru ilerlemesi ve yurt içindeki döviz kuru yükselişi nedeniyle altın fiyatları tarihi zirvelere çıkmıştır. Gram altın fiyatları ise hafta boyunca dalgalı bir seyir izlemiş ve Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olan piyasada 22 Nisan Cumartesi günü 1.237 lira seviyelerine gerilemiştir. Bu düşüşün nedeni, ons altın fiyatının 2.000 doların altına gerilemesidir ve bu durum, gram altın fiyatlarındaki düşüşe etki etmiştir.Son zamanlarda altın fiyatları rekor seviyelere ulaşarak, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Mayıs ayında, ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının gerçekleştireceği toplantılar, altın fiyatları üzerinde etkili olabilecek faktörler arasında yer alıyor. Özellikle, Fed'in faiz kararları, altın fiyatları açısından önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Investaz Araştırma Direktörü Tuğberk Çitilci, Haziran ayında Fed'in faiz indirimleri yapacağı yönünde bir beklenti olduğunu belirtiyor ve bu durumun, ons altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir hareketin olası olabileceğini söylüyor.Böylece, altın fiyatlarındaki bu gelişmeler, yatırımcılar için dikkate alınması gereken önemli bir konu haline geliyor. Bu süreçte, yatırımcılar, piyasa gelişmelerini yakından takip etmeli ve risk yönetimi stratejilerini güncellemelidirler. Ayrıca, altın yatırımı yaparken uzmanların görüşlerini de dikkate alarak, karar vermek doğru bir tercih olacaktır.Mayıs ayı, ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantılarının gerçekleştirileceği bir dönem olacak. Yatırımcılar, Fed'in faiz oranlarını bir kez daha artırma olasılığı değerlendiriyor. Ons altın tarafında ise güvenli liman talebinin artması nedeniyle yukarı yönlü bir hareket bekleniyor. Investaz Araştırma Direktörü Tuğberk Çitilci, Türk Lirası'nın değerinin gram altın fiyatlarını etkilediğini belirtiyor. Düşük oynaklıkta Türk Lirası'nın değer kaybetmesinin Kapalıçarşı'da 1400-1450 lira bandına taşıyabileceği öngörülüyor. Ayrıca, seçim dönemine kadar gram altında yeni rekorlar görülebileceği beklentisi var.