Altın fiyatlarında dengeler değişti! Gram altın o rakamı görecek: Kuyumcuya koşan koşana!













ALTINDA SON DURUM NE?





Son dakika gelişmelerine bağlı olarak, altın fiyatları, dolar/TL kuru ve altının ons değeri gibi faktörlere bağlı olarak dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Altının ons değeri 1982 dolara kadar gerilese de, iç piyasada gram altın fiyatlarının büyük bir rekor kırdığı ifade ediliyor. Ramazan Bayramı'nın ardından piyasaların açılacağı ilk işlem gününde, vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları, son günlerde ise gerileme yaşamıştı, ancak bugün yeniden yükseldiği belirtiliyor.Altın fiyatlarının dalgalanmasına neden olan faktörler arasında dolar/TL kuru ve altının ons değerindeki değişimler önemli bir rol oynuyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ekonomik ve siyasi gelişmeler, küresel piyasalardaki belirsizlikler, enflasyon beklentileri ve merkez bankalarının para politikaları gibi faktörler, altın fiyatları üzerinde etkili olabiliyor.Altın fiyatlarındaki son durum şu şekildedir: Gram altın fiyatı 1.326,88 TL'den 1.347,15 TL'ye yükselmiştir. Altın/ons ($) fiyatı 1.984,43 dolardan 1.984,74 dolara hafifçe yükselmiştir. Çeyrek altın fiyatı 1.973,40 TL'den 2.016,92 TL'ye artmıştır. Cumhuriyet altını fiyatı 7.893,59 TL'den 8.043,02 TL'ye yükselmiştir. Yarım altın fiyatı 3.934,46 TL'den 4.033,85 TL'ye artmıştır. Ziynet altını fiyatı ise 7.893,59 TL'den 8.043,02 TL'ye yükselmiştir.