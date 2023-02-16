Altın fiyatlarında deprem etkisi! Fiyatlar paraşütsüz çakıldı! Bu rakamlar bir daha görülmez... İşte 16 Şubat 2023 altın fiyatları







ALTIN FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİK







Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem felaketinin altın fiyatlarına da yansıdığı anlaşıldı. Peki güncel olarak gram altın ne kadar? ONS altın fiyatı ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.16 Şubat tarihinde güncel olarak gram altının alış fiyatı 1.127.41 TL, satış fiyatı 1.142.58 TL; çeyrek altının yeni çeyrek alış fiyatı 1.847 TL, satış fiyatı 1.867 TL, eski çeyrek alış fiyatı 1.836 TL, satış fiyatı 1.866 TL. Yarım altın yeni yarımın alış fiyatı 3 bin 694 TL, satış fiyatı 3 bin 735 TL eski yarım altın alış fiyatı 3 bin 660 TL, satış fiyatı 3 bin 734 TL; tam altın yeni tam altının alış fiyatı 7 bin 364 TL, satış fiyatı 7 bin 440 TL,eski tam altın alış fiyatı 7 bin 330 TL, satış fiyatı 7 bin 423 TL; ata altının yeni ata altın alış fiyatı 7 bin 560 TL, satış fiyatı 7 bin 632 TL; eski ata alış fiyatı 7 bin 556 TL, satış fiyatı 7 bin 631 TL; yeni ata beşli altın alış fiyatı 37 bin 668 TL, satış fiyatı 38 bin 27 TL, eski ata beşli alış fiyatı 37 bin 605 TL, satış fiyatı 37 bin 966 TL; yeni gremse altın alış fiyatı 18 bin 312 TL, satış fiyatı 18 bin 607 TL, eski gremse altın alış fiyatı 18 bin 288 TL, satış fiyatı 18 bin 549 TL olarak belirlendi.