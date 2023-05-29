Altın fiyatlarında gerçekler ortaya çıkıyor! Uzman isim gram altın için o rakamı açıkladı! Yeni rakamı görenler kuyumcuya akın edecek







GRAM ALTIN KAPALIÇARŞI'DA 1.450 TL, BANKALARDA 1.250 TL











Altın fiyatlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, kişisel YouTube kanalında konuştu.Kolçak, gram altının doların desteğiyle yükselmeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca, bankalardaki altın fiyatları ile Kapalıçarşı'daki fiziki altın fiyatları arasında önemli bir uçurum olduğunu vurguladı. Bu fiyat farkının 200 TL'ye kadar çıktığını ifade etti.Uzman Kolçak, ons altının biraz toparlandığını ve altın piyasasında bir savaşın yaşandığını söyledi. Ons altının 1975 seviyesinin üzerinde kalmadığı sürece yukarı yönlü risklerin olduğunu belirtti. Ancak, gram altında herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade etti. Ayrıca, doların zaten yükselişte olduğunu ve bankalardaki gram altın fiyatlarına bakmanın doğru olmadığını belirtti. Kapalıçarşı'da gram altının 1450 TL civarında satıldığını ve bankalarda ise 1250 TL seviyesinde olduğunu belirtti. Kolçak, ons altının 1930 seviyesine gelebileceğini ve 2 bin dolarları görmek için ons altının 1975 seviyesinin üzerine çıkması gerektiğini ifade etti.