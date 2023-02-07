Altın fiyatlarında hayrete düşüren tahmin! Ekonomistler rakam verdi













Ekonomistler uyarılar yapmaya başladı. Yüksek bir fiyatla başlayan gram altın gün içerisinde %5'lik oranında düşmüştü. Bu düşüş üzerine ne olacak? Uzmanların yorumu nedir? Tüm detaylar haberimizde.Federal Rezerv Bankası faiz artımı nedeniyle gram altında hafta başında tavan yapmış iken ardından düşüş gerçekleşmiştir.ABD tarım dışı istihdam dolar endeksini arttırmasından dolayı gram altında gözle görülür yükseliş görülmüştü. Ardından cuma günü kayıp oluştu. Uzun süre devam eden bu düşüşün ardından uzmanlardan açıklama beklendi. Uzmanlar ise uyarıda bulundu. Ekonomistler ise gram altında yükselişin daha yeni başlayacağını dile getirdi. Şu şekilde yorumda bulundular: "Önümüzdeki hafta alım sürecini bitirsinler zira agresif bir yükseliş bekliyoruz. Gram tarafında 1.280 lira ve üzerini görmeye hazır olsunlar” dedi.