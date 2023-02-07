Finans
07 Şubat 2023 - 21:00

Altın fiyatlarında hayrete düşüren tahmin! Ekonomistler rakam verdi

Gram altın düşüş ve yükselişler ile hafta başında dengesizlik içerisinde olmuştur? Gram altında şu an durum nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.

Finans
07 Şubat 2023 - 21:00
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Altın fiyatlarında hayrete düşüren tahmin! Ekonomistler rakam verdi
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Ekonomistler uyarılar yapmaya başladı. Yüksek bir fiyatla başlayan gram altın gün içerisinde %5'lik oranında düşmüştü. Bu düşüş üzerine ne olacak? Uzmanların yorumu nedir? Tüm detaylar haberimizde.

ALTINDA ANİ YÜKSELİŞ BEKLENİYOR



Federal Rezerv Bankası faiz artımı nedeniyle gram altında hafta başında tavan yapmış iken ardından düşüş gerçekleşmiştir.Gram Altın ABD tarım dışı istihdam dolar endeksini arttırmasından dolayı gram altında gözle görülür yükseliş görülmüştü. Ardından cuma günü kayıp oluştu. Uzun süre devam eden bu düşüşün ardından uzmanlardan açıklama beklendi. Uzmanlar ise uyarıda bulundu. Ekonomistler ise gram altında yükselişin daha yeni başlayacağını dile getirdi. Şu şekilde yorumda bulundular: "Önümüzdeki hafta alım sürecini bitirsinler zira agresif bir yükseliş bekliyoruz. Gram tarafında 1.280 lira ve üzerini görmeye hazır olsunlar” dedi.

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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