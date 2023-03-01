









ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUM NE?







Altın fiyatlarında ibre terse döndü! Bir sonraki fiyatı belirlendi: Adım adım çıkıyor! Altın fiyatlarındaki hızlı düşüş yerini yükselişe mi bırakacak? Son zamanlarda altın fiyatları öngörülerin aksine oldukça düşük bir seyir izlemekteydi. Altın piyasasında bir hareketlilik oluştu. Mart ayına girişle birlikte altın fiyatlarındaki düşüklük yerini yükselmeye bıraktı. Kapalıçarşı da fiyatları yükseldi. İşte son güncel altın fiyatları ve analitik tablo...Altın fiyatları Amerika ekonomisi ve FED'in faiz artırımlarını artıracağı yönündeki atılımları nedeniyle altın fiyatlarında bir düşüklük yaşanmıştı. Geçtiğimiz nisan ayında en yüksek seviyeleri gören altında Merkez Bankası'nın açıklamaları ve politikaları gereği geri vites atarak tekrar düşüklüğe geçmişti. Düşük bir seyir izleyen altından yeni bir hamle geldi. İşte altının son hamlesi ve kapalıçarşı altın fiyatları...Ons altın şimdilerde 1840 dolar seviyesinden satışı yapılıyor. Gram altının 1100 TL'lik düşüşünün ardından yeniden yükselişe geçerek 1113 TL fiyata kadar yükseldi. Çeyrek altındaki yükseliş ise 1820 TL, Cumhuriyet Altınındaki yükseliş 7 bin 550 TL oldu. 22 ayarlık bileziğin gram fiyatında ise fiyat 1093 TL oldu.