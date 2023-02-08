Altın fiyatlarında ibre terse döndü! Ünlü ekonomist beklenen rakamı açıkladı







ALTINDA SEÇİM ÖNEMLİ OLACAK







DÜŞÜŞÜN NEDENİ İSTİHDAM RAKAMLARI

GRAM ALTINDA GERİLEME 1.100 TL’Yİ BULABİLİR

YENİDEN YÜKSELİŞ İÇİN 6. AY

Ocak ayının 3. haftasından itibaren değeri düşmeye başlayan altın ve altın ürünleri borsalarında şubat ayının birinci günü kazançlı olmuştu. Fakat FED'in 25 baz puan faiz yükseltme kararı altın ve altın ürünleri öncü olacak şekilde tüm borsaları etkiledi. Ek olarak ABD açıklanan tarım dışı istihdam raporu da borsaları etkiledi. Şubat ayının 2. gününden bugüne kadar zaman zaman değeri artsa da genel olarak değeri düşmekte olan altın ve altın ürünleri borsalarına dair birinci tahmin ise ünlü ekonomist Hatice Kolçak tarafından yapıldı.Günümüzde değerinin düşmesiyle yakından takip edilen altın ve altın ürünleri borsalarına dair geçtiğimiz günlerde bir açıklama gerçekleştiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu düşüşün normal olarak karşılanabileceğini ve sağlık bir kazanç sağlanabilmesi için duraklama ve düşüşlerin yaşanmasının gerekli olduğuna değinmişti. Öyle ki İslam Memiş, bu zamanları alım için bir fırsat olarak gördüğünü söylemişti.Ünlü ekonomist Hatice Kolçak ise, altın ve altın ürünleri borsalarında aşağıya doğru hareketin süreceğini belirtti. Düşüşün bitip bitmemesine özellikle ülkemizde yapılacak olan genel seçimlerin de etki edebileceğini belirten Kolçak, ardı ardına tahminlerde bulundu.Düşüş sebebi olarak birçok ekonomist, ABD'nin tarım dışı istihdam bilgilerini gösterdi. Bu ekonomistler arasında yer alan Hatice Kolçak, YouTube kanalı için hazırlamış olduğu videoda, ons altının 18,45 USD civarında düşüşün verilerden hemen sonra olduğuna değindi. Altında ani bir şekilde başlayan değer düşüşünün beklenen verilerin gelmemesi sebebiyle olduğunu söyleyen Kolçak, beklenenden daha düşük gelen verilerin altının hangi yönde hareket edeceğini belirlediğini söyledi. Hatice Kolçak, altın için tahminlerini paylaştı.Ons ve gram altın hakkında yorumlar yapan Hatice Kolçak, aynı anda fiyatlanmaların arz ve talep doğrultusunda da etkilenebileceğine değindi. Bu doğrultuda gram altına talep olmaması halinde düşeceği değeri ileten Kolçak, 1.100 TL bandının altını çizdi. Gram altının yalnızca birkaç hafta içinde talebinin olmaması durumunda 1.100 TL'ye kadar düşeceğini söyleyen Hatice Kolçak, düşüşün kalıcı olmamasını beklediğini ifade etti. Bu esnada yükseliş için tarih belirten Kolçak, yatırımcılara işlem yapacakları zaman dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.Altın piyasasının ileriki dönemlerde seçimler tarafından etkilenebileceğini belirten Hatice Kolçak, altının tekrardan yükselişe geçmesini beklediği zamana dair açıklamalarda da bulundu. Direkt olarak ay gösteren Hatice Kolçak, yatırımcıların yüzlerini yaza dönmelerini söyledi.