









ALTIN PİYASASINDAKİ HAREKETLİLİK İLE İLGİLİ UZMAN İSİMDEN AÇIKLAMA







Altın fiyatlarında ibre terse döndü! Uzman isim yeni rekoru verdi: O tarihe dikkat! Gram altın şaşırtmaya devam ediyor. Son bir kaç gün içinde ciddi bir düşüklük yaşayan gram altın sonrasında toparlanma sürecine girmişti. Bir iki gündür yükselişe geçen gram altın ile ilgili uzman isim konuştu. Vatandaşların akılların soru işareti kaldığı için açıklamalar yapan Altın ve para piyasaları uzmanı Şenol Kaan altın için o kritik uyarıyı yaptı. Altın yatırımcıları için hareketliliğe işaret eden Kaan'ın açıklamaları ve piyasa ile ilgili öngörüleri haberimizin detaylarında... İşte detaylar...Son yıllarda altın yatırımları bir hayli artmış durumda. Nedeni ise özellikle salgın döneminde altın fiyatlarının hızla yükselişe geçmesi. Geçmişten bu yana en güvenilir yatırım araçlarından biri olarak kabul edilen altın fiyatlarında son yıllarda ciddi bir yükseliş var. Bu yükseliş pek çok yatırımcıyı altın piyasasına yönelmeye itti.Gram altında son bir kaç gündür bir yükseliş var. Öncesinde 1094 TL seviyesini bile gören gram altın tekrar yükselişe geçti. Bu durumunda geçici bir düşüklük olduğu da anlaşılmış oldu. Uzman isim altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve altının yaşayacağı hareketlilik hakkında konuştu. İşte uzman isimden açıklamalar ve diğer ayrıntılar...Ons altın ile alakalı konuşan Kaan, gram altının da ons altına bağlı olarak yükselişe geçtiğini belirtti. ONS altındaki trend hakkında da konuşan Şenol Kaan, bu trendin negatif olduğunu da sözlerine ekledi. Gram altında tekrar hareketlilik dönemine geçileceğinin haberini veren uzman isim, 1100 TL'yi geçtikten sonra bu hareketliliğin başladığını da belirtti. 1119,1134 ve 1142 gibi rakamların geçilmesi ile birlikte gram altında hareketliliğin yaşanacağının da haberini yatırımcılara verdi.