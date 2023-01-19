Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Uzmanı 'daha da düşecek' diyerek o tarihi işaret etti! Altın alacaklar dikkat!













DOLAR YATIRIMCILARI DİKKATLİ OLSUN!

Ons altın fiyatlarındaki dalgalanma piyasanın dengesini değiştirmeye devam ediyor. Dün 2000 dolara doğru çıkan ons altın, gram altında ivme etkisine neden oldu. Böylelikle gram altın dün yeni bir rekor kırarak 1.165 TL'ye çıktı. Altın fiyatları bugünü ise düşüşle karşıladı ve şuan gram altın 1.153,67 seviyelerine alınıp, 1.153,88 lira seviyesinden satılıyor. Ons altın fiyatları da 1,911,41 TL'den alış, 1.911,68 TL'den satış işlemi görüyor.Altın piyasasının güvenilir isimlerinden İslam Memiş, fiyatlarda yaşanan hareketlilikle beraber gram ve ons altının ne yöne gideceğini değerlendirerek yatırımcılara tarih verdi. Altındaki düşüşün süreceğini söyleyen Memiş, "Özellikle geçtiğimiz hafta 1.190 TL seviyesine kadar çıkan serbest piyasalarda test edilen gram altının bugün 10 TL gerilediğini gözlemledik. Fakat bu yeterli olmaz. Bence bu düşüş devam edecek. Sabah saatlerinde ons altın 1.929 dolar seviyesine kadar çıkmıştı şuan 1914 dolar seviyelerinde. Teknik olarak 1911 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa benim beklentim 1850 dolar seviyesine kadar yeniden gündeme gelebilir. Fakat, 1911 dolar seviyesinin üzerinde kalırsa yukarıda 1950 dolar seviyesi bulunuyor. 1850 ile 1950 bant aralıklarını takip etmeliyiz. Ancak ibre hangisinde yöne diye sorarsanız ben yine kişisel beklentim olan 1850 dolar seviyesine kadar geri çekilmenin mümkün olacağını ve kar satışlarının ilerleyen haftalarda süreceğini düşünüyorum." sözlerini kullandı.Altındaki düşüşün ardından dolar yatırımcılarını da uyaran İslam Memiş, şu sözleri kullandı: "Elinde doları olan yatırımcı ons altını takip ediyorsa 1911 dolar seviyesini yakından takip etmeli. Geçtiğimiz hafta yapılan uyarılarda ons altın fiyatında geri çekilme bekliyorum, aşağı yönlü düzelmeler de iki hafta içerisinde devam edebilir demiştim. O uyarılarım hala geçerli. Yukarıda 1950 dolar dirence ne olursa olsun aşağıda ben destek seviyesi alımlarının daha mantıklı olduğu düşüncesindeyim."