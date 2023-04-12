Altın fiyatlarında kıyamet senaryosu! Gram altın o tarihte 400 TL birden uçacak: Parası olan kuyumcuya koşsun!







ALTIN ALICILARININ DİKKATİNE







GRAM ALTINDA ŞOKE EDEN TAHMİN AÇIKLAMASI

GRAM ALTIN 400 TL BİRDEN ARTABİLİR

Altın fiyatlarıyla ilgili korkutan açıklama! Altının gram fiyatının 400 lira yükselebileceği doğrulandı. Bu konuyla ilgili İslam Memis'in değerlendirmeleri merak konusu oldu. İşte detaylar…Altın alıcılarını uyaran Memiş, değerlendirmelerinde yükselme ihtimaline değindi. Memiş yaptığı açıklamada şunlara vurgu yaptı: “Hani altın almayı ihmal etmiş, uyarıları dikkate almayan, sürü psikolojisiyle altın fiyatları yükseldiği zaman ben de alsaydım diye haykıran arkadaşlar çok biliyorsunuz. Bunlar hep böyle almayı ihmal ederler, uyarıları dikkate almazlar, yükselince hep tepeden almayı severler, işte bu arkadaşlar… 2008 dolar seviyesinde şu an itibarıyla ama bugün tarım dışı istihdam verisi açıklanacak Amerika’da. Ben tekrar 1960 dolar destek seviyesini ve alttaki rakamları takip etmeye devam edeceğim. Yani ons altın tarafında bugünden itibaren bir düşüş gerçekleşebilir. 2000 dolar seviyesinin üzerinde ben alım için uygun olmadığını şahsen düşünüyorum. Ama bugün tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra 1960 dolar destek seviyesi veya daha alt rakamlara çekilebilir. O yüzden elinde dolar bulunduran arkadaşlar, bunu fırsata çevirmeli ve altın almak için bugün ve pazartesi günü veya yarın bir fırsat yakalamış olacak”Altın gram hakkında şok eden tahminlere yer veren Memiş, şu ifadeleri kullandı: “Gram altının 1248 lira seviyesinde olduğunu görüyorsunuz ekranlarda. Gram altın 1248 lira değil, 1271-1278 lira aralığında hem bankalarda hem kapalıçarşı piyasasında. Burada da bir gerileme beklediğimi ifade etmek isterim. Yine geçen haftaki videolarımda gram altın tarafında bir ons ve gram tarafında bir düşüş öngördüğümü, ons nedenli gram altında da bir geri çekilme öngördüğümü ifade etmiştim. Bugün ve pazartesi günü bu beklediğimiz kar satışları gerçekleşir… Ha nereye kadar geriler? 1230… 1200 lira destek seviyesi vardı, dolar kuru yukarı yönlü atak gerçekleştiği için artık 1200 liraya gelme ihtimalini zayıf görüyorum. O yüzden 1230 destek seviyesini takip etmeye devam edeceğim”Son olarak da gram altın tahminini şöyle duyurdu: “Ama eğer ons altın 2350 dolar seviyesini yukarı yönlü kırarsa bu sefer muhtemelen 1500 lira seviyesi yukarı yönlü kırılabilir. 1600, 1700 bu rakamları da görebiliriz. Bunlar sürpriz değil, böyle bir risk var yani. Sadece bizim takip ettiğimiz 1450, orası kırılırsa 1500, 1550… Bu bant aralığı değil bizim hedefimiz. Yani 1500 lira seviyesi de kırılırsa, ons altından tekrar destek alırsa bu sefer 1500 lira seviyesi yukarı yönlü kırılır, 1600-1700 lira seviyesi bile görülebilir. Böyle bir risk var, bu risk her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Yani bunu göz önünde bulundurun. O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcısı ‘Ben satarım düşükten tekrar yerine koyarım, şu kadar kazandım, karımı cebime koyarım’ falan bunlar yanlış düşünceler. Kesinlikle satma taraftarı olmayın, satan yerine koymaz, zarar eder”