Altın fiyatlarında korkutan dalgalanma! Uzmanlar kritik 2 gün için uyardı: O rakama çıkabilir!







Güncel altın fiyatları ne kadar?







Altın bitecek mi?

Çeyrek altın 1.863 lira, cumhuriyet altını ise 7 bin 430 lira. Önceki gün yüzde 0,77 düşen ons fiyatı 1861 doları bulduktan sonra şimdilerde 1.865 doları buldu. Altın fiyatlarında az miktarda yükselişin yanında düşüş de söz konusu.Gram altın 1.128, 65 liradan alınırken 1.128,85 liradan satılıyor.22 ayar gram altın 1.038,02 liradan alınırken 1.105,66 liradan satılıyor. Çeyrek altın 1.863,00 liradan alınırken 1.882,00 liradan satılıyor. Yarım altın 3.726,00 liradan alınırken 3.764,00 liraya satılıyor. 22 ayar bilezik 1.042,57 liradan alınırken 1.050,87 liraya satılıyor. Ons altın 1.864,02 dolardan alınırken 1.864,37 dolara satılıyor.Önemli bir yatırım değeri olan altın borsasında düşüş gerçekleşeceğini dile getiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, mart ayına gelindiğinde tekrar yükseliş gerçekleşeceğini açıkladı. Bununla birlikte gümüşün 2022 senesinde 20 liraya ulaşması beklenirken bunun gerçekleşmediğini ekledi. Doğru yatırım için ise çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve gremse altın ile birlikte 5i bir yerde alınabilir.Dünya Altın Konseyi güncel raporuna bakıldığında yer altında 53 bin ton altın kaldığı öngörülüyor. Senelik olarak 3 bin ton üretim gerçekleşirse altınların 18 sene içinde yani 2040 yılında tükeneceği tahmin ediliyor.