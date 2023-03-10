Finans
10 Mart 2023 - 13:25

Altın fiyatlarında kritik gün: ABD verilerini bekleyen ons altın yeniden canlanma peşinde!

Altın fiyatları, FED Başkanı Jerome Powell'ın piyasaya faiz artırımları mesajı göndermesinin ardından bu hafta sert düşüş yaşadı. Altın yatırımcıları bugün ABD'den gelecek önemli verileri merakla bekliyor.

Finans
10 Mart 2023 - 13:25
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Altın fiyatlarında kritik gün: ABD verilerini bekleyen ons altın yeniden canlanma peşinde!
TAKİP ETTAKİP ET


Gözler Fed'in para politikası gelişmelerinde. FED Başkanı Jerome Powell Salı ve Çarşamba günü ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ne yaptığı sunumda faiz artırımlarına ilişkin önemli bir mesaj verdi. Powell yaptığı konuşmada faiz oranlarında beklentilerden daha yüksek olmasının yönünde bir gereklilik olabileceği uyarısında bulundu. Powell, yüzde 2 hedefini korumanın çok önemli olduğuna inandığını söyledi. Ayrıca, Başkan Powell Mart toplantısında olası faiz artırımının boyutu konusunda bir kararın verilmediğini ifade etti.

Altın fiyatlarında kritik gün

ALTIN FİYATLARINA ‘FED’ BASKISI



Powell'a göre, ons ve gram altın önemli ölçüde düştü. Çarşamba günü ons altın 1.809 dolara geriledi. Gram altında 1.100 lirayı test etti. Perşembe günkü piyasa toparlanma belirtileri gösterdi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ