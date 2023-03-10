Altın fiyatlarında kritik gün: ABD verilerini bekleyen ons altın yeniden canlanma peşinde!







ALTIN FİYATLARINA ‘FED’ BASKISI







Gözler Fed'in para politikası gelişmelerinde. FED Başkanı Jerome Powell Salı ve Çarşamba günü ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ne yaptığı sunumda faiz artırımlarına ilişkin önemli bir mesaj verdi. Powell yaptığı konuşmada faiz oranlarında beklentilerden daha yüksek olmasının yönünde bir gereklilik olabileceği uyarısında bulundu. Powell, yüzde 2 hedefini korumanın çok önemli olduğuna inandığını söyledi. Ayrıca, Başkan Powell Mart toplantısında olası faiz artırımının boyutu konusunda bir kararın verilmediğini ifade etti.Powell'a göre, ons ve gram altın önemli ölçüde düştü. Çarşamba günü ons altın 1.809 dolara geriledi. Gram altında 1.100 lirayı test etti. Perşembe günkü piyasa toparlanma belirtileri gösterdi.