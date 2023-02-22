Altın fiyatlarında olmaz denilen oldu! Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları!







GRAM ALTIN NE KADAR?







CUMHURİYETİN ALTINI NE KADAR?

YARIM ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

TAM ALTIN NE KADAR?

MEMİŞ YATIRIMCILARI UYARDI

Altın fiyatının oluşumu haftanın üçüncü işgününde merak ediliyor. Memiş, uyarıları art arda yaptı...Kapanış fiyatı 1116,89 Türk Lirası olan gram altın bugün 1115,10 Türk Lirası alış ve 1115,28 Türk Lirası satış fiyatından işlem görüyor.Daha önce 7.786,00 Türk Lirasından kapanışa gidenn Cumhuriyet altını 7.411,00 Türk Lirasından alınırken, 7.476,00 Türk Lirasından satılıyor.Daha önce 3758,00 Türk Lirasından kapanışa giden yarım altın 3717,00 Türk Lirasından alınıp 3753,00 Türk Lirasından satılıyor.Çeyrek Altın en son 1879,00 Türk Lirasından kapandı. Son olarak 22 Şubat 2023 Çarşamba gününden itibaren 1858,00 Türk Lirasından alınarak 1876,00 Türk Lirasından satıldı.Tam Altın 22 Şubat 2023 Çarşamba günü 7408,00 Türk Lirası alış ve 7470,00 Türk Lirası satış fiyatı ile el değiştirecek.Altın ve para piyasası uzmanı Memiş, altının ons fiyatının bir miktar yükseleceğini belirtti. Ekranda 116 Türk Lirasından gösterilen gram altının açık piyasada 1.140 Türk Lirasına çevrildiğini söyledi. Ekrandaki rakamların aranmaması gerektiğini belirten Memiş, gram altının 1.100 ile 1.125 Türk Lirası arasında takip edildiğine vurgu yaptı.