Altın fiyatlarında olmaz denilen oluyor! İslam Memiş o tarihe dikkat çekti: Gram altın uçuşa geçecek!







İSLAM MEMİŞ'İN SÖYLEDİKLERİ DOĞRU ÇIKTI







Altın yükselişi devam ederken altın yatırımcısı vatandaş uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki İslam Memiş altın piyasası ile ilgili neler söylüyor? Altın fiyatları ne kadar olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yatırımcısını sık sık uyarıyor. Altın piyasasındaki yükseliş devam ederken İslam Memiş şu açıklamalarda bulundu; 'Dolar kuru serbest piyasada 19.52-19.54 TL seviyelerinde devam ederken yaz ayından itibaren 24-25 TL seviyelerine yükselecek.Yatırımcı için bu sene içinde 1.15 yükseliş yaşanacak. Nakit parası olan kişilerin dolar yatırımı yapmasının yanında Euro ve sterlin yatırımı da yapması gerekiyor. TL olarak düşünüldüğü zaman Euro ve sterlin daha kazançlı. Ekranlarda gram altın 1.220 TL seviyelerinde, Kapalıçarşı'da ise 1.242-1.245 TL seviyelerinde işlem görüyor. Altın yatırımcısı için altın alımlarında son fırsatlar. Gram altın Nisan ayında 1.240 TL seviyelerinde, Haziran ayından itibaren de 1.300, Temmuz ayından itibaren 1.400 ve sonradan 1.500 TL seviyelerinden işlem görmeye başlayacak.'