Altın fiyatlarında ortalık karıştı! Tunç Şatıroğlu gerçek değil diyerek asıl rakamı verdi! Altın fiyatları son dönemin en çok konuşulan yatırım araçlarından biri. Daha doğrusu altın piyasası son bir kaç yıldır ciddi bir hareketlilik yaşıyor. Nedeni ise altın piyasasında yaşanan hızlı yükselişler. Bu yükselişlerin yanında arada sırada düşüş de yaşanıyor.
Altın fiyatlarının ne olduğu ve gerçek değeri merak ediliyor. Uzman isim bu duruma bir netlik kazandırdı. Altının gerçek değeri bu değil diyen ekonomi uzmanı Tunç Şatıroğlu, altının yükseleceği o tarihi açıkladı. Şatıroğlu'nun altın fiyatları ile ilgili tahminleri ve diğer detaylar...
ALTIN UZMANINDAN AÇIKLAMALAR GELDİ! ALTININ GERÇEK DEĞERİ NE?Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının enflasyon ile mücadelesine değinen Şatıroğlu şunları söyledi:
"Faiz arttırımlarının bir yerden sonra durması gerekiyor. Hatta çok fazla arttıramayacağını düşünüyorum. ABD’nin ödediği faiz şu anda 852 milyar dolara çıkmış durumda. Ve giderek daha çok borçlanıyor. Peki 852 milyar dolar ne demek? Bu da ABD’nin 1,9 trilyon dolarlık bütçesinde savunma için harcanan para 738 milyar dolar. Dolayısıyla Fed kafasına göre çok da fazla faiz arttıramaz. Ancak bu faizi çok yukarıda tutamayarak indirmek zorunda. Faizleri indirdikleri zaman ise altın fiyatlarının yükselmesini bekliyorum." dedi.Altın piyasası ve değerleri hakkında konuşan Tunç Şatıroğlu, altında yaşanan son dönemdeki düşüklerin dip seviye olmadığını belirtti. Şatıroğlu açıklamasında altının en dip seviyesi bu değil, daha da düşecek ve düşük rakamları görecek. Ancak bu düşüklüğün geçici olduğunu da belirten Şatıroğlu, altının genel olarak yükseleceğini söyledi. Altın piyasası hakkında değerlendirmeler ve çıkarımlar yapan ünlü uzman, altındaki bu düşüklüklerin geçici olduğunu, altının yükselme potansiyeli yüksek olan bir yatırım aracı olduğunu da belirtti.