Altın fiyatlarında rekor kapıyı çaldı! En az 2000 TL olacak: İslam Memiş o tarihi işaret etti. Ünlü altın piyasaları ve para piyasası uzmanı İslam Memiş yatırımcıları uyardı. O tarihe dikkat çeken Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekti. İsabetli öngörüleri ile tanınan İslam Memiş'in açıklamaları haberimizde. İşte diğer ayrıntılar....
2023 YILINDA O TARİHE DİKKATÜnlü altın uzmanı, para piyasası politikaları hakkında isabetli yorumları bulunan ünlü yorumcu İslam Memiş'ten yatırımcıları harekete geçiren uyarılar geldi. İslam Memiş, altın fiyatlarının hızla yükseleceğine işaret ederek, yatırımcıları özellikle o tarihlerde dikkatli olmaları için uyardı. Hangi tarihlerde altın fiyatları 2 bin TL'yi bulacak. İşte Memiş'in açıklamaları haberimizin ayrıntılarında....
Altını satan pişman olur. Ünlü para piyasaları uzmanından iddialı çıkışlar. Yaptığı yorumların genellikle tutması nedeniyle İslam Memiş ekonomi konusunda en çok takip edilen isimlerden biri. Yaptığı yorumlar yatırımcılar tarafından ciddiyetle takip ediliyor. İslam Memiş'in açıklamaları yine şok etkisi yarattı. Özellikle bu yıl için altın piyasasına vurgu yapan Memiş, son bir kaç aylık döneme dikkat çekti. Altınlarınızı henüz satmayın diye uyarılarda ve telkinlerde bulunan Memiş, altının son bir kaç ay içerisinde hızla yükseleceğini söyledi. Altının önümüzde 3 aylık dönemde, gram altının 2 bin TL gibi rakamları bulacağını söyledi. Bunun için seçim tarihini işaret eden Memiş, elinde altını olanların beklemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Sadece gram altında da değil bir çok altın fiyatlarında ciddi bir yükseliş yaşanacağını söyleyen Memiş, yıl sonuna kadar bu fiyatların daha da yükseleceğini de sözlerine ekledi.