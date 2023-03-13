Altın fiyatlarında rüzgar tersine esecek! 'O günü bekleyin' dediler: Kaçıran bin pişman!

Dünya genelinde tanınan uzman analistler,













yılın ikinci yarısı için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Döviz ve tahvil piyasalarında faiz artışlarının Mart ayı itibariyle sona erdiği görülüyor ve bu durum ikinci yarı için farklı beklentiler yaratıyor.son sunumunda, aylık faiz artışı sinyali beklentilerinde değişiklik görüldü. Tüm bu gelişmeler yakından takip edilirken, altın piyasası özellikle güvenli liman olarak bilinen yatırımcıların ilgisini çekiyor. Gelinen noktada, piyasalar kritik bir süreç ve yatırımcılar için bir yenilik dönemi olarak adlandırılıyor.Ons altın ve döviz kurundaki hareketli süreç, piyasaların son durumunu merak ettiriyor. Yeni gün itibariyle ons altın, 1831,50 dolarla başlangıcını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde gram altın, 1104 seviyesinden işlem görürken, yaşadığı ani yükseliş sonrası bu sabah 1116,094 lira seviyelerine kadar çıktı.FED Başkanı'nın Amerika Komitesindeki son sunumu, faizdeki yeni süreçteki değişikliğe işaret ederek şahin beklentisi mesajını verdi. Faizde ulaşılabilecek en yüksek rakam %6 olarak açıklandı. Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında, altın konusu daha çok gündeme getiriliyor ve para piyasalarında önemli isimler konuyla ilgili kritik yorumlarda bulunuyor. Türkiye detayları da konuşuluyor. Uzman analistler, dünya çapında popülerlik kazandıktan sonra yılın ikinci yarısı için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mart ayı itibariyle döviz ve tahvil piyasalarında faiz artışlarının sona ermesi, ikinci yarı için farklı beklentiler yaratıyor. FED Başkanı Powell'ın son sunumunda, aylık faiz artışı sinyali beklentilerinde değişiklik görülmesi de gelişmeler arasında yer alıyor. Altın piyasası ise güvenli liman olarak bilinen yatırımcıların ilgisini çekiyor ve tüm bu gelişmeler yakından takip ediliyor. Piyasaların kritik bir süreçte olduğu ve yatırımcılar için bir yenilik dönemi olarak adlandırıldığı belirtiliyor.Ons altın ve döviz kurundaki hareketli süreç, piyasaların son durumunu merak ettiriyor. Yeni gün itibariyle ons altın, 1831,50 dolarla başlangıcını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz