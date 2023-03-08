









ALTIN UZMANI KAHİN MEMİŞ'TEN AÇIKLAMALAR







Altın fiyatlarında saç baş yolduran tahmin! O tarihte 450 TL birden fırlayacak! Yatırımcıları ilgilendiren haber. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altının yükseleceği tarihi söyledi. O tarihte yükseleceği rakam pes dedirtti. Bu rakamlar saç ve baş yoldurur. Altının 1550 TL olacağı tarih ne zaman, euro, dolar, bitcoin piyasasını neler bekliyor. İşte isabetli yorumları ile bilinen ünlü ekonomist Memiş'in açıklamaları. Tüm detaylar haberimizde...Ekonomi, yatırım, altın, dolar, para piyasaları denilince ilk akla gelen isimlerden biri olan İslam Memiş'in yine iddialı açıklamaları var. Oldukça isabetli yorumları ve öngörüleri olan bu nedenle de pek çok yatırımcının pür dikkat dinlediği bir isim olan Memiş; dolar, altın, euro ve bitcoin piyasası ile akalı açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada altının yükseleceğe tarihe işaret eden Memiş, almayanın bin pişman olacağını da söyledi. İşte ayrıntılar...Altın kahini İslam Memiş'in açıklamalarını ve öngörülerini birazdan paylaşacağız. Ancak şunu belirtmekte fayda var ki altın uzun vadede kişilere ciddi kazançlar getirebiliyor. Memiş doların bu sene için 25 ve 25 TL seviyelerine çıkacağını, euro'nın ise daha düşük değerde hareket edeceğini belirtti. Ünlü altın kahinin gram altın ile ilgili yorumu ise önce 1450 TL seviyesine çıkacağını daha sonra gram altının 1550 TL'lik seviyeyi geçeceğini belirtti. 2023 yılının ikinci yarısında dolarda yükselişin süreceğini belirten Memiş, aynı yükselişin ONS altında da görüleceğinin altını çizdi.