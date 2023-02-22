Altın fiyatlarında şiraze kaydı! O tarihte bakın 1 gram altın kaç lirayı görecek!













Altın Fiyatlarındaki Dalgalanma Yeni Rekor Tahminlerine Yol Açıyor

1 Mart, altın yatırımcıları için kritik bir tarih olarak belirtiliyor. Piyasa uzmanları, altın için yeni bir senaryo ortaya koydu. Son günlerde yatırım yapmak isteyenlerin yatırım alanlarını bulamaması nedeniyle, altın yatırımı mantıklı mı sorusu sıkça soruluyor ve bu sorulara çeşitli çarşı esnafları tarafından cevap veriliyor. Yapılan işlemler sonrasında sorunlar azaltıldı ve işlemler daha memnuniyet verici hale getirildi. Piyasa uzmanlarının yeni rekor ön görüleri ise yatırımcıları umutlandırdı ve Mart ayı, altın piyasaları açısından önem kazandı. Altın gram fiyatı, çoğu vatandaş tarafından merak ediliyor.Özellikle son günlerde yatırım yapmak isteyenlerin alternatif yatırım araçları bulamaması nedeniyle altına yatırım yapmanın mantıklı olup olmadığı konusunda sürekli sorular soruluyor. Bu soruların yanıtını bulmak için bazı çarşı esnafları tarafından cevap veriliyor ve yatırımcıların işlemlerini tamamlamasına yardımcı oluyorlar. Yapılan işlemler sonrasında sorunların en aza indirilmesi için kapsamlı bir güncelleme yapıldı ve sonuçları daha memnuniyet verici hale getirildi. Bu güncellemeler sonrasında, altın fiyatlarının Mart ayında artabileceği konusunda piyasa uzmanları umutlu olduklarını belirtiyorlar. Altın piyasaları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler tarafından bu gelişmeler yakından takip ediliyor.Son dönemde altın ve döviz piyasaları dalgalanmalar yaşarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutmasının ardından dolar kuru sınırlı pozitif ve ons altın fiyatları yaklaşık 2 bin dolar seviyesinde seyretti. Bu durum dolardaki düşüşle birlikte altına destek sağladı ve yatırımcıların güvenilir liman olarak gördüğü altına kaçış yaşandı. Circle Squared Alternative Investments CEO'su Jeffrey Sica, altın fiyatlarındaki artışın devam edeceğini ifade ederken, ünlü analist Avi Gilburt da ons altın için 2 bin 428 dolar hedefine işaret eden bir rekor tahminde bulundu.