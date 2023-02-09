Finans
09 Şubat 2023 - 23:15

Altın fiyatlarında şok değişim! Bu tarihte mutlaka elinizden çıkarın

Altın fiyatları dalgalanıyor. Geçen yılın Ocak ayında altının onsu 1720 TL idi. Bir anda bu seviyeye yükseldi. 2023 altın yılı mı olacak?

Finans
09 Şubat 2023 - 23:15
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Altın fiyatlarında şok değişim! Bu tarihte mutlaka elinizden çıkarın
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Altın Fiyatlarında Dalgalanma



Altın fiyatları iniş çıkışlar yaşamaya devam ediyor. Altının onsu 1944 dolara ulaşarak 9 ayın rekorunu kırdı. Gram altın ise 1.174 ile şimdiye kadarki en yüksek satış seviyesine ulaştı. Kur korumalı TL mevduat sistemi, altının ons fiyatına bağlı olduğu için gram altın fiyatını daha fazla etkiliyor. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında altının onsu 1720 TL iken bir anda bu seviyeye geldi.


Ons Altında Yükseliş

Kasım 2022'de yaklaşık 1615 dolar olan altının ons değeri, 2023'te artış göstererek 1900 dolara ulaştı. Geçtiğimiz haftalarda ise 1944 dolar seviyesini zorlayarak son 9 ayın tarihi rekorunu kırdı. Altının ons fiyatının bir önceki yükselişinden bu yana %20 oranında arttığı gözlemlendi.



 

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Gram Altın, Ons Altının İzinden Gidiyor

Geçen yılın Kasım ayında 1615 dolar civarında olan altının ons fiyatı, 2023 yılında yükselerek 1900 dolara ulaştı. Geçtiğimiz haftalarda ise 1944 dolar seviyesini aşarak 9 ayın en yüksek seviyesini gördü. Altının ons fiyatının son yükselişinden bu yana %20 oranında arttığı gözlemleniyor.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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