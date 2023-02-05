Finans
05 Şubat 2023 - 00:15

Altın fiyatlarında şok düşüş! Zirveye çıkarken bu rakam beklenmiyordu: Duyan kuyumculara koştu!

Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş'in de öngördüğü gibi altın fiyatları yeni aya çok sert bir çakılma ile girdi. Altın fiyatlarındaki düşüş piyasaları nasıl etkiler? İşte detaylar...

Finans
05 Şubat 2023 - 00:15
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Altın fiyatlarında şok düşüş! Zirveye çıkarken bu rakam beklenmiyordu: Duyan kuyumculara koştu!
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Piyasa ve ekonomi Uzmanı İslam Memiş'in öngördüğü gibi altın fiyatları 3 Şubat Cuma günü çok sert bir düşüş yaşadı. 

ALTIN FİYATLARINDA SERT BİR DÜŞÜŞ: İSLAM MEMİŞ'İN AÇIKLAMASI VE GÜNCEL FİYATLAR 

Altın fiyatlarında çok sert bir düşüş yaşandı. Piyasa ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, önceki günlerde altın fiyatlarında kısa dönemli bir gerileme meydana geleceğini ve bu sebepten altın fiyatlarında da bir miktar gerileme yaşanacağını açıklamıştı. 3 Şubat Cuma günü altın fiyatları çok sert bir düşüş yaşadı ve ons altın fiyatları 1.915,96 dolara kadar geriledi. 



 

İslam Memiş

 

İSLAM MEMİŞ ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ İLE İLGİLİ UYARMIŞTI!

2023 yılına giriş yapmamızla birlikte altın fiyatları bir yükseliş içerisine girdi. Tüm dünyada ekonomik kriz, enflasyon ve faiz kararlarındaki değişimler altın fiyatları üzerinde etkili oldu. Güncel altın fiyatlarına bakıldığında; gram altın 1.158,621.158,81 dolar, çeyrek altın 1.853,631.894,53 dolar, cumhuriyet altını 7.415,147.555,47 dolar, yarım altın 3.695,983.789,32 dolar ve ziynet altını 7.415,147.555,47 dolardan alınabiliyor. Altın fiyatlarındaki bu sert düşüş, ülkemizin ekonomisini oldukça olumsuz yönde etkileyebilir. Piyasa ve ekonomi uzmanları altın fiyatlarının düşüşünün kısa süreli olacağını söylüyor. 

 

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TEKRAR ARTIŞ BEKLENİYOR!

Altın fiyatlarının düşüşünün ardından gelecek günlerde yükselişinin yaşanacağını belirtiyorlar. Ekonomi ve piyasa uzmanları, dünya ekonomisinde yaşanan krizden dolayı altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini düşünüyor. Altın, dünya ekonomisinin bu kritik döneminde güvenli liman olarak kabul ediliyor ve yatırım yapanlar için avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
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