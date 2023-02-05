Piyasa ve ekonomi Uzmanı İslam Memiş'in öngördüğü gibi altın fiyatları 3 Şubat Cuma günü çok sert bir düşüş yaşadı.
Finans
05 Şubat 2023 - 00:15
Altın fiyatlarında şok düşüş! Zirveye çıkarken bu rakam beklenmiyordu: Duyan kuyumculara koştu!
Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş'in de öngördüğü gibi altın fiyatları yeni aya çok sert bir çakılma ile girdi. Altın fiyatlarındaki düşüş piyasaları nasıl etkiler? İşte detaylar...
Finans
05 Şubat 2023 - 00:15
TAKİP ET
ALTIN FİYATLARINDA SERT BİR DÜŞÜŞ: İSLAM MEMİŞ'İN AÇIKLAMASI VE GÜNCEL FİYATLAR Altın fiyatlarında çok sert bir düşüş yaşandı. Piyasa ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, önceki günlerde altın fiyatlarında kısa dönemli bir gerileme meydana geleceğini ve bu sebepten altın fiyatlarında da bir miktar gerileme yaşanacağını açıklamıştı. 3 Şubat Cuma günü altın fiyatları çok sert bir düşüş yaşadı ve ons altın fiyatları 1.915,96 dolara kadar geriledi. 2023 yılına giriş yapmamızla birlikte altın fiyatları bir yükseliş içerisine girdi. Tüm dünyada ekonomik kriz, enflasyon ve faiz kararlarındaki değişimler altın fiyatları üzerinde etkili oldu. Güncel altın fiyatlarına bakıldığında; gram altın 1.158,621.158,81 dolar, çeyrek altın 1.853,631.894,53 dolar, cumhuriyet altını 7.415,147.555,47 dolar, yarım altın 3.695,983.789,32 dolar ve ziynet altını 7.415,147.555,47 dolardan alınabiliyor. Altın fiyatlarındaki bu sert düşüş, ülkemizin ekonomisini oldukça olumsuz yönde etkileyebilir. Piyasa ve ekonomi uzmanları altın fiyatlarının düşüşünün kısa süreli olacağını söylüyor.
ALTIN FİYATLARINDA SERT BİR DÜŞÜŞ: İSLAM MEMİŞ'İN AÇIKLAMASI VE GÜNCEL FİYATLAR Altın fiyatlarında çok sert bir düşüş yaşandı. Piyasa ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, önceki günlerde altın fiyatlarında kısa dönemli bir gerileme meydana geleceğini ve bu sebepten altın fiyatlarında da bir miktar gerileme yaşanacağını açıklamıştı. 3 Şubat Cuma günü altın fiyatları çok sert bir düşüş yaşadı ve ons altın fiyatları 1.915,96 dolara kadar geriledi. 2023 yılına giriş yapmamızla birlikte altın fiyatları bir yükseliş içerisine girdi. Tüm dünyada ekonomik kriz, enflasyon ve faiz kararlarındaki değişimler altın fiyatları üzerinde etkili oldu. Güncel altın fiyatlarına bakıldığında; gram altın 1.158,621.158,81 dolar, çeyrek altın 1.853,631.894,53 dolar, cumhuriyet altını 7.415,147.555,47 dolar, yarım altın 3.695,983.789,32 dolar ve ziynet altını 7.415,147.555,47 dolardan alınabiliyor. Altın fiyatlarındaki bu sert düşüş, ülkemizin ekonomisini oldukça olumsuz yönde etkileyebilir. Piyasa ve ekonomi uzmanları altın fiyatlarının düşüşünün kısa süreli olacağını söylüyor.
EDİTÖR