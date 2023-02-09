Altın fiyatlarında tüm rekorları unutun: Uzman isim olağanüstü rakamı duyurdu







Altın Fiyatları Neden Yükseliyor?











Tahminler Ne Yönde?





Altın Fiyatları

ABD Merkez Bankası'nın 2022 yılında alacağı faiz kararları şimdiden altının değerinde değişikliklere yol açarak, fiyatların dalgalanmasına neden oldu. Yılın ikinci yarısında para politikalarındaki değişikliklerle birlikte altın piyasasında hareketlilik başladı. Şimdi merak edilen soru, yaklaşan Federal Rezerv faiz kararının ardından altının beklenenden daha fazla yükselip yükselmeyeceği ve yükseliş eğilimini sürdürüp sürdürmeyeceği.2023 yılında çeşitli faktörler altın fiyatlarının bir önceki yıla göre artmasına neden oldu. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları başlangıçta altın fiyatlarında düşüşe neden oldu, ancak kısa süre sonra fiyatlar tırmanmaya başladı. Merkez bankalarının altın rezervlerindeki artış ve devam eden Rusya-Ukrayna krizi de altın fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Altına yatırım yapmak isteyenler, karar vermeden önce, ilgili yorum ve analizleri dikkatle değerlendirmeli. Altın yatırımları oldukça kârlı olma potansiyeline sahip, ancak yatırım yapmadan önce piyasa koşullarını ve diğer faktörleri göz önünde bulundurmak önemli.İslam Memiş'e göre finansal piyasalarda emtiaların düzeltmeler yaşaması ve sürekli yükselmemesi normal. Bu durum altın fiyatlarındaki mevcut düşüşte de gözlemlenebilir, ancak Memiş altın fiyatlarının tekrar yükseleceğini ve yatırım yapanların daha da büyük kazançlar elde edeceğini öngörüyor. Gram altın fiyatlarının yıl içinde 1.200 TL, 1.280 TL, 1.350 TL, 1.450 TL ve 1.550 TL'ye ulaşacağı tahminini koruyor. Uzun vadeli altın yatırımcısı, fiyatın eninde sonunda yükseleceğini bildiği için son dönemdeki düşüşten etkilenmiyor.Gram altın alış: 1.136,83 TLGram altın satış: 1.137,08 TLÇeyrek altın alış: 1.885,00 TLÇeyrek altın satış: 1.905,00 TLYarım altın alış: 3.769,00 TLYarım altın satış: 3.810,00 TLTam altın alış: 7.384,92 TLTam altın satış: 7.527,86 TL