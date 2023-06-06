Altın fiyatlarında yükseliş durmuyor! Gram altın yeniden tarihi zirvede..

Dolardaki yükselişe paralel olarak altının gram fiyatı da 1367 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Dolar/TL kurunun sabah saatlerinde 21,70 dolara yükseldiği görülürken gram altın fiyatları 1367TL'ye ulaştı. Sabah saatlerinde döviz kuru 21.45 civarındaydı. Dolardaki bu yeni rekor, gram altının fiyatını 1367 TL'nin üzerine çıkarak rekor seviyeye yükseltti ve ardından 1353 TL'ye gerilediği aktarıldı.
FED TARAFININ BASKISI
Ons tarafında, yatırımcılar Fed para politikasının gelecekteki yönüne ilişkin daha net göstergeler ararken altın fiyatları düştü. Ancak doların değer kaybı ons başına kayıpları sınırladı. Bu arada, Fed'in 14 Haziran'da faiz artırımlarına ara verebileceği gerçeği de altın fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sürdürdü.