Altın fiyatlarında yükseliş durmuyor! Gram altın yeniden tarihi zirvede..







FED TARAFININ BASKISI











ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dolardaki yükselişe paralel olarak altının gram fiyatı da 1367 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Dolar/TL kurunun sabah saatlerinde 21,70 dolara yükseldiği görülürken gram altın fiyatları 1367TL'ye ulaştı. Sabah saatlerinde döviz kuru 21.45 civarındaydı. Dolardaki bu yeni rekor, gram altının fiyatını 1367 TL'nin üzerine çıkarak rekor seviyeye yükseltti ve ardından 1353 TL'ye gerilediği aktarıldı.Ons tarafında, yatırımcılar Fed para politikasının gelecekteki yönüne ilişkin daha net göstergeler ararken altın fiyatları düştü. Ancak doların değer kaybı ons başına kayıpları sınırladı. Bu arada, Fed'in 14 Haziran'da faiz artırımlarına ara verebileceği gerçeği de altın fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sürdürdü.Spot altın fiyatı yüzde 0.04 artarak ons ​​başına 1.960 dolara yükseldi. Altın gram fiyatı gün başında 1.340 lira ile 1.368 lirayı görürken 09:30 itibariyle 1353TL'den alıcı buldu. Çeyrek altının ise alış 2 bin 217 lira ve satış 2 bin 273 lira olduğu bildirilirken Cumhuriyet altınının alış fiyatının 9 bin 17 lira satış fiyatının ise 9 bin 154 lira olduğu kaydedildi.