Altın fiyatlarında yüzyılın hareketliliği! Vitesi 5'e taktı: O tarihte 1500 TL ile zirveye oturacak!







Altının yönünü ne belirleyecek?







Düşüş kalıcı değil

Gram altın tahminleri nedir?

Dev bankalardan altın tahmini

Altın fiyatlarındaki yükselişin nedenleri

Gram altın tahmini

Altın fiyatları, ABD bankalarının iflasından sonra 1,5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ons altından destek bulan gram altının fiyatı 1.167 TL'ye kadar yükseldi. Altının onsu şu sıralar 1907 usd, altının gram fiyatı ise 1.161 TL seviyesinde. Piyasadaki hareketlilikle birlikte altın tahminleri de değişti. Citi tahminini %3,8 artırarak 1900 usd'ye yükseltti. Piyasa uzmanı İslam Memiş, altının gram fiyatı için o seviyeleri işaret etti.En önemli veri olan ABD tüketici fiyatları. Bu da piyasalar tarafından yakından takip edilecek. ABD enflasyon rakamları faiz beklentilerinin netleşmesinde ve altının fiyatlanmasında belirleyici olacak. Ülkede tüketici fiyatları son olarak aylık %0,5 artışla yıllık %6,4'e yükseldi.Memiş, Powell'ın yüksek enflasyon sebebiyle faiz artışlarının devam edeceği sinyalini verdiğine dikkat çekiyor. Bu bağlamda güçlenen Dolar endeksinin 107,0 seviyesine kadar yükselebileceğini söylüyor. Memiş, doların değer kazanmasıyla birlikte altın fiyatında düşüşün devam edebileceğini ve 1.788 doların seviyesini takip edeceğini belirtiyor. Bu doğrultuda güçlü bir destek seviyesi olarak gördüğü 1.780-1.790 doların dip seviyesi olabileceğini belirtiyor. Buna gerekçe olarak da Fed kaynaklı düşüşü kalıcı olarak görmediğini belirtiyor.İslam Memiş, ülkelerde enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini ve agresif önden yüklemeli faiz artışlarının çok iyi çalışmadığını düşünüyor. Bu nedenle altının destek bulmaya devam edebileceğine inanıyor. Bu bağlamda Memiş, orta ve uzun vadede altının ons fiyatının 2.000 - 2.250 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Uzman isim bunu, altının ons fiyatının değerinin altında kalmaya devam etmesine ve bu durumun toparlanmanın hızlı olmasına neden olabileceğine bağlıyor.Yatırımcılar piyasalardaki bu hareketliliğe karşı altın fiyat tahminlerini araştırmaya devam ederken, ABD'li banka Citigroup tarafından 2023 yılı için yeni bir tahmin yapıldı. Dev banka altın fiyat tahminini %3,8 artırarak 1900 dolar/ons seviyesine yükseltti. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch de altın fiyatlarını revize etti. Kuruluş 2023 yılı için ons altın fiyatında 100 dolar yukarı yönlü revizyon yaparak 1700 dolara yükseltti. 2024 yılı için ise 200 dolarlık bir revizyonla beklentisini 1400 dolardan 1600 dolara yükseltti. Uzun vadeli tahmin olarak Fitch, altının ons fiyatını 1300 dolar olarak tahmin ediyor.SVB'nin tahvil pozisyonlarındaki zararı karşılayacak teminatı bulamaması, hisse satması müşterilerin bankadan çıkmasına ve nihayetinde bankanın iflasına neden oldu. 2008 krizini hatırlayan piyasalar benzer bir sürecin yaşanma ihtimaline karşı paniğe kapıldı ve risk iştahı düştü. Güvenli liman olan altına talep arttı. Altındaki yükselişin önünü açan bir diğer gelişme ise Fed'in bankacılık sistemindeki bu süreci kontrol altına almak için faiz artırımlarına ara vereceği düşüncesi oldu. Piyasalar, hem sürecin dikkatle izlenmesi hem de bu gelişmeyle birlikte ekonomide yavaşlama riskinin artması karşısında Fed'in bir süre daha beklemede kalacağı görüşünde.İslam Memiş'e göre, yüksek enflasyon oranları ve agresif önden yüklemeli faiz artırımlarının başarısız olması nedeniyle orta ve uzun vadede altın fiyatında bir artış olması muhtemel. Memiş, altının ons fiyatının önümüzdeki aylarda 2.000 - 2.250 doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Ayrıca Memiş, gram altın fiyatının da bu trendi takip ederek kısa vadede 1.100 TL - 1.150 TL aralığında seyredeceğini, Haziran ayından sonra ise ons altın fiyatında beklenen yükselişten destek alarak 1.450 TL - 1.500 TL seviyelerine yükselebileceğini öngörüyor. Bu tahminlerin piyasa koşullarına ve diğer dış faktörlere bağlı olarak değişebileceğini unutmamak önemli.