Altın fiyatlarında zelzele! Gram altın çakıldı: Altını olanlar hemen bu listeye bakmaya başladı!







İSLAM MEMİŞ ALTIN UYARILARI







Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarını sık sık uyarmaya devam ediyor. Memiş, son dönemlerde piyasada yaşanan hareketlilik ile ilgili yorumlarını yaptı. Peki altın almak için en iyi tarih ne zaman? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İslam Memiş 6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında altın ile ilgili uyarılarını da yaptı. Deprem sonrasında çok zor günler yaşanırken altın ile ilgili de olumlu yorumlar gelmedi. İslam Memiş, büyük deprem felaketi sonrasında altın piyasasında da düşüş yaşanabileceğini tahmin ettiğini söyledi.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş geçtiğimiz hafta yapılan FED toplantısı sonrasında ONS altının 1.959 seviyelerinde olduğunu ve haftayı 1.865 dolar seviyelerinde tamamladığını, teknik olarak 1.850, devamında ise 1.830 dolar tahmininin devam ettiğini söyledi. İslam Memiş geçtiğimiz hafta altında yaşanan büyük düşüş sonrasında geri tepme yaşanarak 1.830-1.895 dolar seviyelerinde tamamlama ihtimali olduğunu belirtti.