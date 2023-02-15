Finans
15 Şubat 2023 - 23:02

Altın fiyatlarında zelzele! Gram altın çakıldı: Altını olanlar hemen bu listeye bakmaya başladı!

Altın yatırımcısı için uzman isimler sık sık uyarılarına devam ediyor. İslam Memiş altın alacak insanlar için belirli tarihleri söyledi. Tüm detaylar haberimizde.

Finans
15 Şubat 2023 - 23:02
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Altın fiyatlarında zelzele! Gram altın çakıldı: Altını olanlar hemen bu listeye bakmaya başladı!
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarını sık sık uyarmaya devam ediyor. Memiş, son dönemlerde piyasada yaşanan hareketlilik ile ilgili yorumlarını yaptı. Peki altın almak için en iyi tarih ne zaman? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSLAM MEMİŞ ALTIN UYARILARI

İslam Memiş 6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında altın ile ilgili uyarılarını da yaptı. Deprem sonrasında çok zor günler yaşanırken altın ile ilgili de olumlu yorumlar gelmedi. İslam Memiş, büyük deprem felaketi sonrasında altın piyasasında da düşüş yaşanabileceğini tahmin ettiğini söyledi. 



İslam MEmiş Altın Uyarıları

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş geçtiğimiz hafta yapılan FED toplantısı sonrasında ONS altının 1.959 seviyelerinde olduğunu ve haftayı 1.865 dolar seviyelerinde tamamladığını, teknik olarak 1.850, devamında ise 1.830 dolar tahmininin devam ettiğini söyledi. İslam Memiş geçtiğimiz hafta altında yaşanan büyük düşüş sonrasında geri tepme yaşanarak 1.830-1.895 dolar seviyelerinde tamamlama ihtimali olduğunu belirtti. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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