Altın fiyatlarındaki dalgalanmayı değerlendiren İslam Memiş'ten yeni zirve açıklaması!







"YIL SONU GELMEDEN TARİHİ ZİRVEYE ULAŞACAĞIZ"











Döviz ve altın piyasalarında gözler ABD enflasyonundaydı. ABD'de uzun zamandır beklenen enflasyon verileri açıklandı. ABD tüketici fiyatları Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı. Yayınlanan veriler gram altında hareketlere yol açarken, altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş altın hareketliliğini ve yeni zirveleri açıkladı. 10 Kasım sabah 8'de 1022 liradan işlem gören gram altın, akşam saatlerinde 1045 liraya yükseldi. Dalgalı grafikler gösteren altın trendleri ve 11 Kasım'da kaç liralık altının işlem gördüğü merak konusu oldu.Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabı Youtube'da altın hareketiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.İslam Memiş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu hafta izlenecek direnç seviyesi 1038 liraydı. 1038 lirayı kırdıktan sonra 1060 lira üzerindeyiz. Bundan sonra 1090 seviyesinden ve bir sonraki adımda 1100 sayısından bahsedeceğiz. Yıl sonuna kadar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak. Beklediğimiz yükselişler bunlar değil. “İç piyasada gram altın/TL fiyatı 1200 lirayı görmeden altının yükseldiğini söylemiyoruz.”