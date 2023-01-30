Altın fiyatlarını füze gibi uçtu! 2 aya kadar bu rakamı görecek! Altın alıp satanlara kritik uyarı!







ALTIN FİYATLARININ YENİ ZİRVELERİNE DOĞRU YOLCULUĞU: YATIRIMCILAR İÇİN İSLAM MEMİŞ'TEN TAVSİYELER







Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın alım seviyesini ve 2023 yılının altın ve gümüş yılı olmasını açıklayarak yatırımcılara sakin bir şekilde beklemelerini önerdi.Yatırımcıların merakla beklediği altın fiyatlarının seviyesi hakkında son açıklamayı Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptı. Memiş, altın fiyatlarının bu aralıkta bir değişiklik olmaksızın 1800-1850 dolar arasında sıkıştığını ve gram altın yatırımcılarının ne zamanki altının ons fiyatı 1850-1860 dolar seviyesinde olursa karşısında ki gram altın kaça tekabül ediyorsa buradan gram altınlara giriş yapılabileceğini söyledi.Vatandaşların altın alarak yatırım yapabilecekleri rekor seviyeyi yakından takip ettikleri Memiş, Şubat ayının 15'ine kadar bu süreci beklemeyi önerdi. Yatırımcıların kenarda sakin bir şekilde beklemesini önerirken, altın fiyatlarında ons tarafında bir düşüş beklendiğini kaydetti. Gram altın 1850-1860 dolar seviyesindeki ons fiyatına tekabül ederse 1140 liradan alım yapılabileceğini ve yeni zirvelerin yolda olduğunu belirtti. 2023 yılının altın ve gümüş yılı olduğunu ifade eden Memiş şöyle devam etti: “Altın yıla yükselişle başladı ama önümüzdeki haftalarda bir durağanlık olabilir. Ancak yıllık bazda emtia fiyatlarında pozitif seviyelerde seyir görebiliriz. Bu nedenle altın ve gümüşü bu yıl önemsiyoruz.