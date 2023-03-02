Altın fiyatlarının dibe çakılacağı tarih belli oldu! İslam Memiş 'hemen alın' diyerek duyurdu!

Uzman İslam Memiş'ten güvenli yatırım aracı önerisi: Doğru zamanı açıkladı! Altın piyasasında yaşanan düşüşlere rağmen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara mutlaka alınmaları gereken bir yatırım aracı hakkında tavsiyelerde bulundu. İşte ayrıntılar...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yıllardır ekonomi
dünyasının önde gelen isimlerinden biri olmasına rağmen, pandemi süreci ile birlikte halkın yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldı. Son köşe yazısında, deprem felaketi, faiz artırımı, faiz indirimi, erken seçim gibi konulardaki belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların kafasının karıştığı bir dönemde, vatandaşlara önemli bilgiler aktardı. Uzman Memiş'in fikirleri, yatırım fırsatları arayanlar tarafından merakla bekleniyor.
ERKEN SEÇİMİN ETKİSİ OLMAYACAK
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı YouTube videoları, sosyal medya paylaşımları ve televizyon programlarıyla milyonlarca kişiyi ekonomi konusunda bilgilendiriyor. Son yazısında ise, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınmasıyla ilgili tartışmalara değindi. Uzman Memiş, 14 Mayıs olarak belirlenen seçim tarihinin piyasaları etkilemeyeceğini ve şu anda düşüşte olan grafiklerin uzun süreli olmayacağını düşündüğünü belirtti. Yine de, yazısında seçimlerin ekonomik açıdan belirsizlik yaratabileceği ihtimalini de vurguladı.
ALTIN YATIRIMCILARINA ÖNERİ SUNDU
Altın yatırımcıları için önemli bir tavsiye! Son günlerde altın piyasasında yaşanan geri çekilmeler, potansiyel yatırımcıları altın almaya yönlendirirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, doğru zamanı açıkladı. Uzman Memiş, önümüzdeki 1-2 ayın gram altın yatırımı için en uygun zaman dilimi olduğunu belirtirken, haziran ayından itibaren seviyelerin yükselmesini beklediğini ifade etti.