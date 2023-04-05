Altın fiyatlarının şirazesi kaydı! Ons da gram da zirveye çıktı: O banka 'düşecek' diyerek tarih verdi







ALTIN PETROL FİYATLARININ GÖLGESİNDE KALABİLİR







FED FAİZ YORUMU





ONS ALTIN ZİRVEYİ GÖRDÜ

Yeni güne başlarken gram altın fiyatı yatay bir seyirle 1.225 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.010 liradan alıcı bulurken, Cumhuriyet altını ise 8.140 liradan satılıyor. Dün günü 1.985 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise şu an yeniden 2000 doların üzerine yükselmiş durumda.Uzmanlar, dünya genelinde yavaşlayan ekonomik faaliyetler ve artan petrol fiyatlarıyla birlikte varlık fiyatlarının yönünü belirlemekte zorlandığını belirtti. Enflasyonla mücadelenin tehlikeye girebileceği endişesiyle analistler, ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın merkez bankalarının enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu söyledi. Ancak petrol fiyatlarındaki yükselişin, merkez bankalarını daha sıkı bir para politikası uygulamaya zorlayarak altın ons fiyatının düşmesine neden olabileceğini vurguladı.Uzmanlar, döviz piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki toplantısında faizleri 25 baz puan artırma olasılığının yüzde 58 olduğunu belirtiyorlar. Ayrıca, son gelişmelerin ardından bu adımın Fed'in son faiz artışı olacağı tahmin ediliyor.Standard Chartered adlı banka ve finansal hizmetler şirketi, altına olan talebin Mart ayında arttığına dair bir rapor yayınladı. Ancak, şirketin analistleri mevcut altın fiyatlarının tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış olsa da, bu durumun altın fiyatlarında bir düşüş beklentisi yarattığını söyledi. Standard Chartered'ın değerli metal analisti Suki Cooper, raporda Çin ve Hindistan'da altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığını belirtti. Cooper, altın için "iyi haberlerin" çoğunun fiyatlandığını ve önemli bir düzeltmenin olabileceğini söyledi. Ayrıca, bankanın 25 baz puanlık bir faiz artışı öngördüğü ve daha sonra yılın ilerleyen dönemlerinde 25 baz puanlık bir indirim göreceğimizi belirttiği kaydedildi. Standard Chartered'ın raporunda altın konumlandırmasının, önceki faiz döngülerinden tamamen farklı olduğu ve şu anki konumun, bir artış döngüsünün en yüksek seviyesine ulaştığı belirtiliyor.