Altın fiyatlarının tek rakibi THY! Altın alıp satmak isteyenler dikkat: İslam Memiş kritik tarihi verdi

Dün Fed üyesinin şahin açıklamaları sonrası piyasalar hareketlendi. Dünya borsa endeksleri ve tahvillerde satış baskısı yaşanırken, güvenli varlıklarda ise yükseliş eğilimi görüldü. Altın yatırımcıları, hem Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili haber akışlarını, hem de Fed'in faiz artırımlarında ne kadar şahinleşeceğiyle ilgili mesajları takip ediyor. Bu durum altının ons fiyatının kararsız seyrini sürdürmesine neden oluyor. Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, altın fiyatları hakkında yaptığı açıklamada, "Küresel piyasalarda ABD ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararları ve Fed üyelerinin şahin açıklamaları gündemde. Ons altın da bu iki konu arasında sıkıştığı için bu süreçte net bir yöne işaret etmek biraz daha zor" dedi.
Fed üyesi Lael Brainard, genellikle güvercin açıklamalarıyla bilinse de, dün yaptığı şahin tondaki açıklamalar altın fiyatlarını yükselterek, ons başına 1944 dolar seviyesine kadar çıkardı. Brainard, Fed'in bilanço küçültmesi ile ilgili olarak "Geçmiş dönemlere göre hızla küçültülecek" şeklindeki söylemi ve Mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artışına işaret etmesiyle dikkat çekti. Bu açıklamaların ardından ABD tahvil faizleri yükselişe geçti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bugün yüzde 2.63 seviyesine kadar yükselerek, 19 Mart 2019 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) para politikasını belirleyen bir sonraki toplantısı 3-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.
Bugün gram altın, düşüşle başladıktan sonra en yüksek 916,43 lira seviyesini gördü, ancak ons altın fiyatındaki düşüş nedeniyle değer kaybetti. Yüzde 0,16 oranında düşüşle 909,82 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise 1496 liradan, Cumhuriyet altını ise 6 bin 158 liradan alıcı buluyor. Dün kapanışta 913 lira olan gram altın fiyatı, bugüne 909 liradan başlamıştı. Teknik analize göre, altın fiyatları için 1900 dolar seviyesi bir destek noktası olarak takip edilebilir. Bu destek noktasının aşağı yönlü kırılması halinde, sırasıyla 1885 ve 1870 dolar seviyeleri diğer destek noktaları olarak belirtiliyor. Bu seviyelerin altında ise 1850 dolar önemli bir destek noktası olarak görülüyor ve altın fiyatları bu seviyenin üzerinde kaldıkça satış baskısı sınırlı kalabilir. Ancak, altın fiyatları yukarı yönlü hareket ederse, 1950-1960 dolar aralığı direnç seviyesi olarak belirlenmiştir. Bu direnç seviyesi aşılmadıkça altın fiyatları yükselişte zorlanabilir, aşıldığında ise alımlar hızlanabilir.
İslam Memiş, son bir haftada altın fiyatlarında önemli bir yükseliş gözlemlendiğini belirtti. Özellikle Ons altın bir hafta içinde 100 dolar değer kazanarak ciddi bir artış kaydetti. Gram altın ise 50 lira değer kazandı. Bu yükseliş, ABD'de hafta sonu meydana gelen 3 bankanın iflas etmesiyle piyasalarda tedirginlik oluşması ve güvenli liman arayışıyla altına talebin artmasıyla bağlantılı olarak gerçekleşti. Ons altın bugün 100 dolarlık artışın ardından biraz daha sakin seyretti. Bugün ABD'deki enflasyon verilerinin açıklanması takip edilecek ve bu durum da altın fiyatları üzerinde etkili olabilir. Ayrıca, Amerika Merkez Bankası'nın haziran ayından sonra faiz artırımı konusunda daha dikkatli bir tutum sergilemesi bekleniyor. 2024 yılının ilk çeyreğiyle birlikte tekrar faiz artışına gidilebileceği beklentisi de altın fiyatlarına olumlu yansıyabilir.