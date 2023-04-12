Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları uyararak "Bugün tuzaklara karşı dikkatli olun" dedi ve özellikle 13 Nisan'ın önemine dikkat çekti. Altın, dolar ve gümüş yatırımı yapmak isteyenler için kritik bir gün olduğunu belirten Memiş, rekor seviyelerde olan altın fiyatlarının düşmesiyle ilgili sevindirici haberler verdi ve son düşüşlerin alım için uygun zamanlar olduğunu ifade etti.
Finans
12 Nisan 2023 - 21:45
Altın günü olanlar dikkat! İslam Memiş altın almak için doğru zamanı duyurdu: Gram altın almak isteyenler dikkat!
Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları uyararak "Bugün tuzaklara karşı dikkatli olun" dedi ve özellikle 13 Nisan'ın önemine dikkat çekti. Altın, dolar ve gümüş yatırımı yapmak isteyenler için kritik bir gün olduğunu belirten Memiş, rekor seviyelerde olan altın fiyatlarının düşmesiyle ilgili sevindirici haberler verdi ve son düşüşlerin alım için uygun zamanlar olduğunu ifade etti. Detaylar haberimizde...
Finans
12 Nisan 2023 - 21:45
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bugün piyasalarda yüksek volatilite beklendiğini ve kısa vadeli oyuncuların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. ABD'de bugün açıklanacak olan çekirdek TÜFE, TÜFE yıllık, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'nin konuşması, Ham Petrol Stokları ve Fed Toplantı Tutanakları'nın piyasaları etkileyeceği ifade ediliyor. Uzman Memiş, bugün ABD verilerinin piyasalara yön vereceğini vurgulayarak, enflasyonun düşmeye devam edeceği beklentisinde olduğunu söylüyor. Fed'in 25 baz puan faiz artıracağına kesin gözüyle bakıldığını belirten Memiş, altın, gümüş ve paritelerde son düşüşlerin ve son alımların yaşanabileceğini hatırlatıyor. Altın ons için 1.960 dolar, gümüş ons için 24,40 dolar, EUR/USD için 1,0750 ve dolar endeksi için 103,0 seviyesi beklediğini belirten Memiş, öngörüsünde bir değişiklik olmadığını ifade ediyor.
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