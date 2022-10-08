EKONOMİ
08 Ekim 2022 - 11:17

Altın, hafta boyu izlediği grafikte hafta sonu sürprizi yaptı! 8 Ekim 2022 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları bir haftalık grafiğinde yükselme koşusunu durdurdu. Altın ons fiyatı ve dolar kurundaki son dakika gelişmeleri sonrası altın fiyatı oynak bir seyir izleyemeye başladı. Yaşanan bu gelişmelerin sonrasında ekonomik gündemi takip edenlerin gündeminde çeyrek altın ve gram altın fiyatları oluşmaya başladı. İşte 8 Ekim 2022 güncel altın fiyatları..

EKONOMİ
08 Ekim 2022 - 11:17
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Altın, hafta boyu izlediği grafikte hafta sonu sürprizi yaptı! 8 Ekim 2022 güncel altın fiyatları


Bu haftaya yükselişle başlayan ve tüm hafta boyunca değerini koruyan altın dün sürpriz bir düşüş yaşadı. Yatırımcılar da bu düşüş eğilimi sonrasında hafta sonu altın fiyatlarının ne durumda olduğunu araştırmaya başladılar.

8 Ekim 2022 güncel altın fiyatları

8 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI



Gram altın 8 Ekim 2022 Cumartesi günü 1.014,36 TL alış fiyatı ve 1.014,53 TL satış fiyatıyla işlem görmeye başladı. Yarım altın ise bir önceki gün kapanışta 3.388,00 TL'de bırakmıştı. Yarım altın bugüne 3.314,00 TL alış fiyatından ve 3.365,00 TL satış fiyatından başladı.

Çeyrek altınnın bir önceki gün kapanışında 1.694,00 TL rakamı görülürken çeyrek altın bugüne 1.660,00 TL alış fiyatından ve 1.682,00 TL satış fiyatından işlem gördüğü anlaşıldı. Cumhuriyet altını ise önceki gün kapanışta 6.754,00 TL rakamında kalmıştı. Cumhuriyet altını bugün 6.618,00 TL alış fiyatından ve 6.708,00 TL satış fiyatından işlemine devam ediyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Dolardaki hareketlilik borsaları alt üst etti!
Dolardaki hareketlilik borsaları alt üst etti!
Bakan Nebati'den asgari ücretlilere ve memurlara zam müjdesi:
Bakan Nebati'den asgari ücretlilere ve memurlara zam müjdesi: "Enflasyonun altında olmayacak!"
Kredi, kredi kartı, KYK borcundan kara listeye alınanlara müjde! Temmuz'a kadar faizleri silinen listeden çıkarılacak..
Kredi, kredi kartı, KYK borcundan kara listeye alınanlara müjde! Temmuz'a kadar faizleri silinen listeden çıkarılacak..
Türk Telekom'dan emeklilere çok özel kampanya! 12 ay sadece 20 TL ödeyecekler
Türk Telekom'dan emeklilere çok özel kampanya! 12 ay sadece 20 TL ödeyecekler
Uzman isim 2023 yılında asgari ücret zam rakamını canlı yayında paylaştı!
Uzman isim 2023 yılında asgari ücret zam rakamını canlı yayında paylaştı!
Dizel araç sahipleri isyanda! Motorine 48 saatte 3. zam! Litre fiyatı 4.02 TL arttı
Dizel araç sahipleri isyanda! Motorine 48 saatte 3. zam! Litre fiyatı 4.02 TL arttı
Son Haberler
Dolardaki hareketlilik borsaları alt üst etti!
Dolardaki hareketlilik borsaları alt üst etti!
Sağlıkta şiddette son adres İzmir oldu! Beyaz kod veren doktor sopalarla dövüldü..
Sağlıkta şiddette son adres İzmir oldu! Beyaz kod veren doktor sopalarla...
Hande Erçel kanser tedavisi gören yeğeni hakkında ilk kez konuştu:
Hande Erçel kanser tedavisi gören yeğeni hakkında ilk kez konuştu:...
Fenerbahçe'de Serdar Dursun takımdan ayrılacak mı? İşte golcü oyuncudan açıklamalar
Fenerbahçe'de Serdar Dursun takımdan ayrılacak mı? İşte golcü oyuncudan...
Bakan Nebati'den asgari ücretlilere ve memurlara zam müjdesi:
Bakan Nebati'den asgari ücretlilere ve memurlara zam müjdesi: "Enflasyonun...
Kırım'ı Rusya'ya bağlayan 19 kilometrelik Kerç köprüsünde patlama!
Kırım'ı Rusya'ya bağlayan 19 kilometrelik Kerç köprüsünde patlama!
Atatürk bugün yaşasaydı nasıl görünürdü? Yapay zeka teknolojisiyle Atatürk'ün son görüntüsü..
Atatürk bugün yaşasaydı nasıl görünürdü? Yapay zeka teknolojisiyle...
Kredi, kredi kartı, KYK borcundan kara listeye alınanlara müjde! Temmuz'a kadar faizleri silinen listeden çıkarılacak..
Kredi, kredi kartı, KYK borcundan kara listeye alınanlara müjde! Temmuz'a...
Süt ve süt ürünlerindeki temel kriz büyüyor! Süt, yoğurt ve peynire dev zam geliyor..
Süt ve süt ürünlerindeki temel kriz büyüyor! Süt, yoğurt ve peynire...
Dünya devi Atletico Madrid Fenerbahçeli yıldız için kesenin ağzını açtı!
Dünya devi Atletico Madrid Fenerbahçeli yıldız için kesenin ağzını...
Avrupa'daki temsilciler Türkiye'nin UEFA ülke puan sıralamasını yükseltti!
Avrupa'daki temsilciler Türkiye'nin UEFA ülke puan sıralamasını yükseltti!
Türk Telekom'dan emeklilere çok özel kampanya! 12 ay sadece 20 TL ödeyecekler
Türk Telekom'dan emeklilere çok özel kampanya! 12 ay sadece 20 TL ödeyecekler
Erdoğan'dan Alevi vatandaşlara müjde gibi haber! Cemevleri kurumsal yapıya dönüşüyor..
Erdoğan'dan Alevi vatandaşlara müjde gibi haber! Cemevleri kurumsal...
Twitter'da yeni özellik: Parasını ver tweet'ini yeniden düzenle!
Twitter'da yeni özellik: Parasını ver tweet'ini yeniden düzenle!
Darbe imalı bildiride imzası olan 103 emekli amiralden 12'si için hapis talep edildi!
Darbe imalı bildiride imzası olan 103 emekli amiralden 12'si için hapis...