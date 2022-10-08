Altın, hafta boyu izlediği grafikte hafta sonu sürprizi yaptı! 8 Ekim 2022 güncel altın fiyatları







8 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI







Bu haftaya yükselişle başlayan ve tüm hafta boyunca değerini koruyan altın dün sürpriz bir düşüş yaşadı. Yatırımcılar da bu düşüş eğilimi sonrasında hafta sonu altın fiyatlarının ne durumda olduğunu araştırmaya başladılar.Gram altın 8 Ekim 2022 Cumartesi günü 1.014,36 TL alış fiyatı ve 1.014,53 TL satış fiyatıyla işlem görmeye başladı. Yarım altın ise bir önceki gün kapanışta 3.388,00 TL'de bırakmıştı. Yarım altın bugüne 3.314,00 TL alış fiyatından ve 3.365,00 TL satış fiyatından başladı. Çeyrek altınnın bir önceki gün kapanışında 1.694,00 TL rakamı görülürken çeyrek altın bugüne 1.660,00 TL alış fiyatından ve 1.682,00 TL satış fiyatından işlem gördüğü anlaşıldı. Cumhuriyet altını ise önceki gün kapanışta 6.754,00 TL rakamında kalmıştı. Cumhuriyet altını bugün 6.618,00 TL alış fiyatından ve 6.708,00 TL satış fiyatından işlemine devam ediyor.