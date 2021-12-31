Altın hesabından TL mevduat hesabına geçişteki stopaj sıfırlandı!

Bankada altın hesabı olan hesap sahiplerinin, hesaplarını döviz destekli TL mevduatı hesabına geçirmeleri durumunda alınması öngörülen stopajın sıfırlandığına dair Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, altın cinsinden olan hesapların mevduat hesaplarına dönüşüm yapılması sonrasında hesap sahiplerine stopaj yüzde sıfır olarak yansıtılacak.
Söz konusu Cumhurbaşkanlığı kararına göre, TL mevduat ve katılım hesaplarına dönüşümün desteklenmesine ve bunun uygulanmasına yönelik 28 Aralık 2021 tarihinden itibaren, mevcut olan altın hesapları olanlar ile birlikte altın cinsinden katılım fonu hesapları olan tüm hesap sahiplerinin 28 Aralık tarihinden sonra açılacak hesap işlemlerinde kendilerine stopajın yüzde sıfır olarak uygulanacak.
Söz konusu Cumhurbaşkanlığı kararına göre, TL mevduat ve katılım hesaplarına dönüşümün desteklenmesine ve bunun uygulanmasına yönelik 28 Aralık 2021 tarihinden itibaren, mevcut olan altın hesapları olanlar ile birlikte altın cinsinden katılım fonu hesapları olan tüm hesap sahiplerinin 28 Aralık tarihinden sonra açılacak hesap işlemlerinde kendilerine stopajın yüzde sıfır olarak uygulanacak.