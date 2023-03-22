Altın ipini kopardı dört nala koşuyor! Kapalıçarşı'dan gelen gram altın tahmini şaşkına çevirecek: O tarihte en az...







ABD Merkez Bankası'nın Faiz Kararlarının Altın Fiyatlarına Etkisi







Tüketici Güveni ve Enflasyon Beklentileri

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi Mart ayında piyasa beklentilerinin altında kalarak 63,4'e geriledi. Enflasyon beklentileri, finans sektöründe devam eden çalkantılar ve ABD Merkez Bankası'nın olası politika tepkisine ilişkin belirsizlikler nedeniyle önümüzdeki aylarda da değişkenlik gösterebilir.

Altın Fiyatlarındaki Yükselişe İlişkin Uzman Analizi

Gram Altında Piyasa Hareketi

Altın Fiyatlarında Görünüm

Altın fiyatları, ABD'de başlayıp Avrupa'ya yayılan bankacılık krizinin neden olduğu küresel piyasa belirsizlikleri nedeniyle rekor seviyelere ulaştı. Bunun sonucunda güvenli liman olarak altına olan talep arttı. Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan Kemal Tekneci, altın fiyatlarındaki yükselişi öngördü ve gram altın rekor üstüne rekor kırdı.Amerikan Merkez Bankası FED'in kararları altının fiyatlanması üzerinde önemli bir etkiye sahip. Sonuç olarak ABD Merkez Bankası FED'in bu hafta açıklayacağı faiz kararının altının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.Kapalıçarşı kuyumcusu Kemal Tekneci'ye göre ABD ve Avrupa'daki bankacılık krizleri altına olan talebi artırıyor. ABD'deki bankaların iflas etme riski altın fiyatlarını yukarı çekiyor. Altına somut bir talep var ve bu talep ons altını yukarı doğru itiyor. Güven aşılayan somut bir maden olduğu için altındaki yükselişle birlikte satışlar da artıyor.Altın fiyatlarındaki yükseliş iç piyasaya da hareketlilik olarak yansıdı. Gram altın şu sıralar 1.232 TL seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 2.016, yarım altın 4.032, tam altın ise 8.033 TL'den satılıyor.Küresel piyasalardaki belirsizlik ve ABD Merkez Bankası kararlarının etkisi nedeniyle altın fiyatlarının yüksek seyretmesi bekleniyor. Yatırımcılar gelecekteki gelişmeleri ve piyasaya yönelik potansiyel riskleri yakından takip edecek.