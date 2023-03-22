Finans
22 Mart 2023 - 23:45

Altın ipini kopardı dört nala koşuyor! Kapalıçarşı'dan gelen gram altın tahmini şaşkına çevirecek: O tarihte en az...

Altın fiyatları, ABD'de başlayıp Avrupa'ya yayılan bankacılık krizinin neden olduğu küresel piyasa belirsizlikleri nedeniyle rekor seviyelere ulaştı.

Finans
22 Mart 2023 - 23:45
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Altın ipini kopardı dört nala koşuyor! Kapalıçarşı'dan gelen gram altın tahmini şaşkına çevirecek: O tarihte en az...


Altın fiyatları, ABD'de başlayıp Avrupa'ya yayılan bankacılık krizinin neden olduğu küresel piyasa belirsizlikleri nedeniyle rekor seviyelere ulaştı. Bunun sonucunda güvenli liman olarak altına olan talep arttı. Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan Kemal Tekneci, altın fiyatlarındaki yükselişi öngördü ve gram altın rekor üstüne rekor kırdı.

 

ABD Merkez Bankası'nın Faiz Kararlarının Altın Fiyatlarına Etkisi



Amerikan Merkez Bankası FED'in kararları altının fiyatlanması üzerinde önemli bir etkiye sahip. Sonuç olarak ABD Merkez Bankası FED'in bu hafta açıklayacağı faiz kararının altının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Tüketici Güveni ve Enflasyon Beklentileri

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi Mart ayında piyasa beklentilerinin altında kalarak 63,4'e geriledi. Enflasyon beklentileri, finans sektöründe devam eden çalkantılar ve ABD Merkez Bankası'nın olası politika tepkisine ilişkin belirsizlikler nedeniyle önümüzdeki aylarda da değişkenlik gösterebilir.

Altın fiyatları küresel piyasalardaki belirsizlik ortamında rekor seviyeye ulaştı Altın fiyatları, ABD'de başlayıp Avrupa'ya yayılan bankacılık krizinin neden olduğu küresel piyasa belirsizlikleri nedeniyle rekor seviyelere ulaşmıştır. Bunun sonucunda güvenli liman olarak altına olan talep arttı. Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan Kemal Tekneci, altın fiyatlarındaki yükselişi öngördü ve gram altın rekor üstüne rekor kırdı. ABD Merkez Bankası'nın Faiz Kararlarının Altın Fiyatlarına Etkisi Amerikan Merkez Bankası FED'in kararları altının fiyatlanması üzerinde önemli bir etkiye sahip. Sonuç olarak ABD Merkez Bankası FED'in bu hafta açıklayacağı faiz kararının altının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Tüketici Güveni ve Enflasyon Beklentileri ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi Mart ayında piyasa beklentilerinin altında kalarak 63,4'e gerilemiştir. Enflasyon beklentileri, finans sektöründe devam eden çalkantılar ve ABD Merkez Bankası'nın olası politika tepkisine ilişkin belirsizlikler nedeniyle önümüzdeki aylarda da değişkenlik gösterebilir. Altın Fiyatlarındaki Yükselişe İlişkin Uzman Analizi Kapalıçarşı kuyumcusu Kemal Tekneci'ye göre ABD ve Avrupa'daki bankacılık krizleri altına olan talebi artırıyor. ABD'deki bankaların iflas etme riski altın fiyatlarını yukarı çekiyor. Altına somut bir talep var ve bu talep ons altını yukarı doğru itiyor. Güven aşılayan somut bir maden olduğu için altındaki yükselişle birlikte satışlar da artıyor. Gram Altında Piyasa Hareketi Altın fiyatlarındaki yükseliş iç piyasaya da hareketlilik olarak yansıdı. Gram altın şu sıralar 1.232 Türk lirası seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 2.016 liradan, yarım altın 4.032 liradan, tam altın ise 8.033 liradan satılıyor. Altın Fiyatlarında Görünüm Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası kararlarının etkisi nedeniyle altın fiyatlarının yüksek seyretmesi bekleniyor. Yatırımcılar gelecekteki gelişmeleri ve piyasaya yönelik potansiyel riskleri yakından takip edecek.

Altın Fiyatlarındaki Yükselişe İlişkin Uzman Analizi

Kapalıçarşı kuyumcusu Kemal Tekneci'ye göre ABD ve Avrupa'daki bankacılık krizleri altına olan talebi artırıyor. ABD'deki bankaların iflas etme riski altın fiyatlarını yukarı çekiyor. Altına somut bir talep var ve bu talep ons altını yukarı doğru itiyor. Güven aşılayan somut bir maden olduğu için altındaki yükselişle birlikte satışlar da artıyor.

Altın fiyatları küresel piyasalardaki belirsizlik ortamında rekor seviyeye ulaştı Altın fiyatları, ABD'de başlayıp Avrupa'ya yayılan bankacılık krizinin neden olduğu küresel piyasa belirsizlikleri nedeniyle rekor seviyelere ulaşmıştır. Bunun sonucunda güvenli liman olarak altına olan talep arttı. Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan Kemal Tekneci, altın fiyatlarındaki yükselişi öngördü ve gram altın rekor üstüne rekor kırdı. ABD Merkez Bankası'nın Faiz Kararlarının Altın Fiyatlarına Etkisi Amerikan Merkez Bankası FED'in kararları altının fiyatlanması üzerinde önemli bir etkiye sahip. Sonuç olarak ABD Merkez Bankası FED'in bu hafta açıklayacağı faiz kararının altının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Tüketici Güveni ve Enflasyon Beklentileri ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi Mart ayında piyasa beklentilerinin altında kalarak 63,4'e gerilemiştir. Enflasyon beklentileri, finans sektöründe devam eden çalkantılar ve ABD Merkez Bankası'nın olası politika tepkisine ilişkin belirsizlikler nedeniyle önümüzdeki aylarda da değişkenlik gösterebilir. Altın Fiyatlarındaki Yükselişe İlişkin Uzman Analizi Kapalıçarşı kuyumcusu Kemal Tekneci'ye göre ABD ve Avrupa'daki bankacılık krizleri altına olan talebi artırıyor. ABD'deki bankaların iflas etme riski altın fiyatlarını yukarı çekiyor. Altına somut bir talep var ve bu talep ons altını yukarı doğru itiyor. Güven aşılayan somut bir maden olduğu için altındaki yükselişle birlikte satışlar da artıyor. Gram Altında Piyasa Hareketi Altın fiyatlarındaki yükseliş iç piyasaya da hareketlilik olarak yansıdı. Gram altın şu sıralar 1.232 Türk lirası seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 2.016 liradan, yarım altın 4.032 liradan, tam altın ise 8.033 liradan satılıyor. Altın Fiyatlarında Görünüm Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası kararlarının etkisi nedeniyle altın fiyatlarının yüksek seyretmesi bekleniyor. Yatırımcılar gelecekteki gelişmeleri ve piyasaya yönelik potansiyel riskleri yakından takip edecek.

Gram Altında Piyasa Hareketi

Altın fiyatlarındaki yükseliş iç piyasaya da hareketlilik olarak yansıdı. Gram altın şu sıralar 1.232 TL seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 2.016, yarım altın 4.032, tam altın ise 8.033 TL'den satılıyor.

Altın Fiyatlarında Görünüm

Küresel piyasalardaki belirsizlik ve ABD Merkez Bankası kararlarının etkisi nedeniyle altın fiyatlarının yüksek seyretmesi bekleniyor. Yatırımcılar gelecekteki gelişmeleri ve piyasaya yönelik potansiyel riskleri yakından takip edecek.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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